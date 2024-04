Hối hận muộn của anh em ruột cấu kết bán phụ nữ ra nước ngoài

Ngày 8/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lô Thị My, SN 1990, trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và Lô Bún Ma (anh trai My), SN 1988, trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán người.

Đứng trước bục khai báo, hai anh em My thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Lô Thị My sang Trung Quốc lấy chồng và sinh sống với một người đàn ông bản địa (không rõ lai lịch, địa chỉ). Quá trình sinh sống ở đây, My nhiều lần liên lạc về cho Lô Bún Ma trao đổi về việc người phụ nữ nào có nhu cầu thì đưa sang bán cho My. Phi vụ thành công, My sẽ trả tiền công cho anh trai.

Lô Bún Ma và Lô Thị My tại phiên tòa.

Đến ngày 14/6/2014, Ma gọi điện cho em gái trao đổi việc có V.H.Y., SN 1994, trú xã Hữu Lập muốn sang Trung Quốc. My trao đổi với Y. nếu đi sang Trung Quốc sẽ được trả 60 triệu đồng. Với số tiền My trao đổi, Y. đã đồng ý. Thống nhất xong với Y., My nói với anh trai đưa Y. sang Trung Quốc sẽ được nhận 5 triệu đồng tiền công.

Ngay sau đó, theo chỉ dẫn của My, Lô Bún Ma đưa Y. bắt xe ra TP Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây, Ma gọi điện thì được My hướng dẫn vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang bên kia biên giới sẽ có người đón. My đưa cho anh trai 3,5 triệu đồng tiền xe trở về Việt Nam.

Vợ chồng My sau đó bán V.H.Y cho người đàn ông Trung Quốc với giá 6,5 vạn Nhân dân tệ (tương đương khoảng 200 triệu đồng).

Bán được Y., My nói chồng gửi số tiền 35 triệu đồng về Việt Nam, trong đó 30 triệu đồng gửi cho gia đình nạn nhân, còn 5 triệu đồng tiền công cho Ma. Còn lại 165 triệu đồng, My nói chồng Trung quốc cầm chi tiêu sinh hoạt và hàng tháng đưa một ít tiền để My tiêu vặt.

Đến tháng 11/2018, V.H.Y được gia đình chồng cho về Việt Nam thăm gia đình. Ngày 24/10/2023, V.H.Y. làm đơn tố cáo Lô Thị My và Lô Bún Ma. Hai anh em My sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hai bị cáo biện minh cho hành vi của mình là hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật. Anh em My đều cho rằng, nạn nhân H.Y. tự tìm đến nhờ đưa đi Trung Quốc lấy chồng. Hai bị cáo thể hiện rõ sự ăn năn, hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với gia đình.

Trong vụ án này, HĐXX bị cáo My là người khởi xướng nhưng Bún Ma là người trực tiếp đưa nạn nhân đi sang Trung Quốc nên có vai trò ngang nhau. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lô Thị My và Lô Bún Ma cùng mức án 5 năm tù về tội Mua bán người.

Về dân sự, buộc bị cáo My bồi thường 20 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại. Truy thu của bị cáo My 139,5 triệu đồng, bị cáo Ma 2 triệu đồng vào ngân sách.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn