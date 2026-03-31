Nafoods ký kết hợp tác phát triển VTVShop - Thúc đẩy nông nghiệp xanh và minh bạch

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. VTVShop được định hướng trở thành kênh phân phối uy tín, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng thông qua nền tảng nội dung số quốc gia, nơi các sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ và truyền tải thông tin rõ ràng, đáng tin cậy.

Mục tiêu của sự kiện là xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch, qua đó nâng cao niềm tin của thị trường đối với nông sản Việt. Trong khuôn khổ chương trình, lễ ký kết cũng đã diễn ra giữa VTV Digital, Netacom, Nafoods Group cùng 5 nhà cung cấp chiến lược là các doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam nhằm đảm bảo nguồn cung chất lượng cao và minh bạch cho VTVShop.

Sự kiện quy tụ nhiều đơn vị công nghệ, truyền thông và doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu

Thông qua hợp tác này, Nafoods khẳng định vai trò là nhà cung cấp đáng tin cậy, mang đến các sản phẩm đạt chuẩn, được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đảm bảo truy xuất nguồn gốc 100% khi phân phối trên nền tảng VTVShop. Đây cũng là bước đi nhất quán với chiến lược phát triển chuỗi giá trị khép kín mà Nafoods đã xây dựng trong nhiều năm, từ vùng nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu.

Đại diện Nafoods Group, VTV Digital và Netacom ký kết biên bản ghi nhớ tại sự kiện

Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo chất lượng và minh bạch thông tin, các bên còn hướng tới mục tiêu dài hạn: thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đồng thời từng bước giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Sự kiện đưa ra cam kết chung vì hệ sinh thái tiêu dùng nông sản minh bạch

Thông qua hợp tác này, Nafoods tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, minh bạch và bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nafoods Group là doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam với hơn 30 năm phát triển, từng bước xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị theo định hướng số hóa, xanh và bền vững. Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn, Nafoods đồng thời chú trọng nâng cao giá trị cho người nông dân và phát triển sinh kế bền vững. Trong quá trình phát triển, Nafoods tập trung đầu tư công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu gắn với ứng dụng số hóa, đồng hành cùng nông dân và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Tập đoàn đã từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín từ giống, canh tác đến chế biến và xuất khẩu, hướng tới việc đưa nông sản Việt tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và quốc tế.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn