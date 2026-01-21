Học lớp 10 đoạt giải nhất toán quốc gia, vào top 3 điểm cao nhất

Bùi Nhật Minh và mẹ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Đó là Bùi Nhật Minh - học sinh lớp 10 toán 1 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - đã vượt qua 680 thí sinh với rất nhiều anh, chị lớp 11, 12 để giành giải nhất và là một trong ba học sinh giỏi quốc gia môn toán năm học 2025-2026 có điểm cao nhất.

Nhật Minh cũng là một trong hai học sinh lớp 10 vào top 48 học sinh được triệu tập để chọn đội tuyển thi Olympic toán quốc tế.

Thí sinh trẻ nhất giành giải nhất toán

Nhật Minh đạt 34/40 điểm môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Nhật Minh là gương mặt quen thuộc khi từng là thủ khoa kép kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường chuyên tại Hà Nội hồi tháng 6-2025 khi đỗ thủ khoa lớp chuyên toán Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường chuyên Khoa học Tự nhiên.

Bạn cũng từng giành giải nhất học sinh giỏi toán lớp 9 của Hà Nội và đã sở hữu khoảng 50 giải ở các cuộc thi trong và ngoài nước chủ yếu về toán. Bạn nói khá thoải mái khi dự kỳ thi, xem đây là cơ hội cọ xát cùng các đàn anh chứ không đặt nặng giải thưởng mà chỉ nỗ lực "làm đến đâu tốt đến đó".

Thí sinh phải hoàn thành bảy bài trong hai ngày thi học sinh giỏi quốc gia. Ngày thứ nhất Minh có bất ngờ với câu số 2 toán thực tế về tọa độ vệ tinh.

Bạn nói đây là câu hỏi khá mới so với đề thi học sinh giỏi quốc gia những năm gần đây, dung lượng câu hỏi khá dài khiến mất nhiều thời gian đọc hiểu đề. Bạn đã bỏ giữa chừng và sau đó mới quay lại khi hoàn thành các câu khác.

Ngày thứ hai bạn ấn tượng với bài toán tổ hợp nhưng gặp khó ở câu câu hình học nên phải bỏ ý b. "Biết tin mình đạt 34 điểm và ở vị trí thứ ba mình khá bất ngờ bởi dự thi có nhiều anh chị rất giỏi. Quá trình làm bài cũng có câu phải bỏ dở và cũng chưa có nhiều thời gian rà soát kỹ các câu đã làm", Minh nói.

Mình không tự đặt mục tiêu hay gặp áp lực gì với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic toán quốc tế sắp tới, chỉ là nỗ lực làm tốt nhất có thể. Mình muốn theo đuổi con đường toán học trong tương lai. BÙI NHẬT MINH

Bí quyết học vượt của thủ khoa kép

Sau kỳ thi vào lớp 10 chuyên với kết quả ấn tượng, Minh học dự thính cùng các anh chị lớp 11, 12 tại Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội để thi chọn đội tuyển toán của trường. Minh kể bản thân đã tự học kiến thức nền cấp III nên không quá bỡ ngỡ khi học dự thính cùng các anh chị lớn, chỉ là cần thích nghi với các dạng bài mới lạ, cần kiến thức tổng hợp.

Kỳ thi chọn đội tuyển toán cấp trường, Minh đạt 29,25/40 điểm, xếp hạng nhì toàn trường. Học vượt cùng đàn anh, với những buổi học theo chủ đề, ngoài học trên lớp bạn dành 3-4 tiếng tự luyện tại nhà rồi lên các diễn đàn toán học hay hỏi các anh chị có kinh nghiệm, xin các bài tập liên quan đến chủ đề tương tự để luyện thêm.

Hôm nào luyện đề gặp câu hỏi còn băn khoăn hay chưa làm được, bạn trao đổi với mọi người để tìm lời giải. "Mình chỉ đặt mục tiêu sẽ tiến bộ hơn mỗi ngày. Ban đầu luyện đề chỉ làm được 1-2 bài thì đặt mục tiêu lần sau cố gắng làm được thêm một ý hoặc thêm câu hình chẳng hạn", Minh kể.

Ông nội Minh từng là giáo viên môn vật lý cấp III, ba Minh từng học ĐH Bách khoa Hà Nội còn mẹ hiện là giảng viên triết học. Chị Nguyễn Thị Thọ (mẹ Minh) nói con có tố chất tự nhiên và bộc lộ niềm đam mê toán học từ bé.

"Lúc ấy con hay giơ tay tính toán, đặt ra những bài đố của trẻ con. Theo mẹ lên cơ quan, khi gặp các đồng nghiệp, thầy cô của mẹ, con cũng thể hiện các hoạt động tương tự và mọi người cũng hay đố lại con", chị Thọ kể.

Thấy con mê toán quá, từ hồi cấp I đã liên tục dự các cuộc thi về toán, mẹ sợ quá sức nên khuyên con giảm thời lượng học toán lại. Và Minh có thay đổi khi sắp xếp mỗi tuần đi học võ đến... năm buổi. Nhưng học võ xong thời gian rảnh con lại học toán, thế là mẹ phải đẩy con đi học piano và đã hoàn thành chứng chỉ từ lớp 5.

Suốt những năm tiểu học, Nhật Minh chỉ tự học, tự nghiên cứu trên mạng và học vượt cả chương trình. Điều khiến cả nhà yên tâm nhất là tinh thần tự học hiếm có cùng tính kỷ luật cao với bản thân của Minh khi luôn tự biết phải làm gì cho những mục tiêu tự đặt ra.

Học toán như món ăn tinh thần Một số phụ huynh sợ con sử dụng điện thoại, máy tính để chơi không lo học nhưng ba mẹ Nhật Minh không lo điều đó mà còn trang bị cho con sớm vì khả năng tự học của cậu ấy. Mẹ Minh kể con vào lớp 10, được thầy cô cho đi ôn đội tuyển với các anh chị lớp trên đã luôn hỏi con có quá sức không, mệt phải nói ngay với mẹ vì học là một chặng đường dài không được cố quá sức mình. Minh chỉ cười bảo học toán như món ăn tinh thần và chưa bao giờ kêu than về việc học.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn