Đoàn học sinh Việt Nam xuất sắc dành 44 giải thưởng tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á

Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á (AChO) 2026 diễn ra từ ngày 15/1-18/1 tại Bali - Indonesia. Vòng quốc tế năm 2026 đã chính thức khép lại với sự tham gia của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á, bao gồm: Việt Nam, Bangladesh, Bolivia, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippines, Romania, Thailand, Turkmenistan, Uzbekistan. Cuộc thi thu hút hàng nghìn thí sinh xuất sắc tranh tài ở hai cấp độ A và B.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026

Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á là một trong những sân chơi học thuật quốc tế uy tín về Hóa học bằng tiếng Anh, dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, được tổ chức hàng năm, quy tụ đông đảo thí sinh xuất sắc từ nhiều quốc gia khác nhau, tạo môi trường để học sinh rèn luyện tư duy khoa học, khả năng vận dụng kiến thức và năng lực hội nhập quốc tế.

Đoàn Việt Nam đạt được thành tích: 1 quán quân, 11 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 22 huy chương Đồng

Kỳ thi mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam tranh tài bằng tiếng Anh, tiếp cận đề thi chuẩn châu lục và phát triển tư duy Hóa học hiện đại. Đây là năm thứ 2 Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế này. Năm nay, đoàn Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với tổng cộng 44 giải thưởng, cụ thể:

Ở cấp độ A: 1 quán quân (Champion), 5 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng.

Ở cấp độ B: 6 huy chương Vàng và 3 huy chương Đồng.

Tổng cộng toàn đoàn Việt Nam đạt được thành tích: 1 quán quân, 11 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 22 huy chương Đồng.

Thành tích ấn tượng tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 không chỉ phản ánh năng lực học thuật vững vàng, mà còn khẳng định bản lĩnh, sự tự tin và khả năng hội nhập quốc tế của học sinh Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: vov.vn