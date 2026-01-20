Cặp song sinh ở Thanh Hóa cùng đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán

Hai em Lê Vĩnh Kỳ - Lê Phúc Khánh cùng bố và mẹ. Ảnh: GĐCC

Đó là cặp song sinh Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), đã cùng xuất sắc giành giải Nhất môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. Thành tích này được đánh giá là hiếm gặp, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa.

Không chỉ là anh em sinh đôi, Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh còn có sự đồng hành đặc biệt trên hành trình học tập. Từ bậc mầm non đến phổ thông, hai em học chung lớp, cùng nuôi dưỡng niềm đam mê với Toán học và liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật. Ngay từ những năm đầu đến trường, cả hai đã sớm bộc lộ tư duy logic tốt, khả năng tiếp cận và giải quyết hiệu quả các bài toán khó.

Đội tuyển Toán tỉnh Thanh Hoá tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026. Ảnh: NTCC

Trở thành học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Lam Sơn, dưới sự hướng dẫn tận tâm của thầy giáo Bùi Văn Bình, năng lực học tập của hai em ngày càng được rèn giũa và phát huy rõ nét qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Nhận xét về 2 học trò của mình, thầy Bùi Văn Bình cho biết: “Hai anh em Phúc Khánh và Vĩnh Kỳ có niềm đam mê thực sự với môn Toán, luôn thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, chăm chỉ. Hai em rất kiên trì, bền bỉ; dù kết quả học tập năm lớp 11 chưa thật sự trọn vẹn, nhưng các em không nản chí mà quyết tâm phấn đấu trong năm học lớp 12 và đã đạt được những thành công đáng ghi nhận. Hai em cũng là những học sinh có khả năng trình bày bài làm rất tốt, làm bài cẩn thận và chắc chắn”.

Ngay từ năm lớp 10, Lê Phúc Khánh đã giành giải Nhì tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; lên lớp 11, em tiếp tục đoạt giải Nhì Olympic học sinh – sinh viên toàn quốc.

Trong khi đó, Lê Vĩnh Kỳ giành giải Ba ở cả hai kỳ thi trên trong năm lớp 11 và đặc biệt xuất sắc đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, tạo tiền đề quan trọng cho bước bứt phá ở năm học này.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, hai anh em đã cùng ghi tên mình ở vị trí cao nhất, mang về 2 giải Nhất cho đội tuyển Toán Thanh Hóa. Với thành tích này, Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh là 2 trong số 11 học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn được Bộ GD&ĐT lựa chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 tới.

Lê Vĩnh Kỳ (ngoài cùng bên trái), Lê Phúc Khánh (ngoài cùng bên bên phải) cùng thầy giáo chủ nhiệm Bùi Văn Bình và các thành viên đội tuyển học sinh giỏi Toán. Ảnh: NTCC

Thành tích của cặp song sinh này không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích của giáo dục Thanh Hóa. Tại kỳ thi năm nay, Thanh Hóa có 86/90 học sinh dự thi đoạt giải, tất cả đều là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, gồm 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 32 giải Ba và 20 giải Khuyến khích, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Câu chuyện về cặp song sinh Vĩnh Kỳ và Phúc Khánh là minh chứng sinh động cho tinh thần hiếu học, niềm đam mê khoa học, sự nỗ lực bền bỉ và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của thế hệ học sinh Thanh Hóa và cả nước hiện nay.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết, trong nhiều năm công tác quản lý và trực tiếp chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi, ông hiếm khi ghi nhận trường hợp đặc biệt như hai em Lê Vĩnh Kỳ và Lê Phúc Khánh là một cặp song sinh cùng đoạt giải Nhất môn Toán tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo ông Sơn, thành tích này thể hiện sự đồng đều về năng lực, tư duy và bản lĩnh thi cử của hai học sinh, đồng thời phản ánh quá trình rèn luyện nghiêm túc, lâu dài trong môi trường giáo dục chuyên sâu. Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho biết thêm, cách đây 2 năm, nhà trường từng có cặp song sinh Nguyễn Lê Thành Công và Nguyễn Lê Bảo Long cùng đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học. “Những kết quả như vậy cho thấy công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường đang đi đúng hướng và có tính kế thừa, bền vững”, ông Sơn chia sẻ.

