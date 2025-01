"Hoàng tử" Soobin Hoàng Sơn đang bí mật hẹn hò với một Hoa hậu?

Những ngày qua, Hoa hậu Thanh Thủy và Soobin được dân tình tích cực "đẩy thuyền" khi để lộ nhiều bằng chứng đáng ngờ. Cụ thể, netizen "soi" ra, Soobin gia nhập hội "chỉ follow mình em" khi theo dõi mỗi Hoa hậu Thanh Thủy trên TikTok. Không những thế, cặp đôi còn thường xuyên tương tác ở các bài viết và theo dõi lẫn nhau trên Instagram.

Soobin đăng ảnh của Hoa hậu Thanh Thủy giữa lúc được dân tình tích cực "đẩy thuyền". (Ảnh: IGNV).

Mới đây, trên trang cá nhân, mới đây, Soobin Hoàng Sơn đăng tải một khoảnh khắc trên máy bay. Đáng chú ý, ở phía trái của hình ảnh là cuốn tạp chí, có ảnh Hoa hậu Thanh Thủy ở trang bìa, kèm bài hát Better with you. Động thái của Soobin Hoàng Sơn ngay lập tức thu hút sự quan tâm, bàn tán sôi nổi từ fan trên các nền tảng mạng xã hội.

Động thái của Soobin dành cho Hoa hậu Thanh Thủy khiến dân tình không khỏi thích thú. Nhiều người cho rằng, nam ca sĩ đang ngầm "đánh dấu chủ quyền" với đàn em kém 10 tuổi.

Khoảnh khắc Hoa hậu Thanh Thủy bị Tiểu Vy "bắt gặp" cười tít mắt khi Soobin lên nhận giải. (Ảnh: Sưu tầm).

Tại một sự kiện gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy và Soobin lần đầu "chạm mặt" sau đồn đoán đang hẹn hò. Khi nam ca sĩ lên nhận giải, Thanh Thủy bị bắt gặp có ánh mắt hướng về sân khấu, còn nở nụ cười hạnh phúc. Không những thế, khi bị Hoa hậu Tiểu Vy trêu chọc, Thanh Thủy để lộ biểu cảm đầy ngại ngùng. Ở phần trình diễn của Soobin, Thanh Thủy còn chăm chú quay video, ánh mắt đầy tự hào khi xem.

Tổng hợp loạt "hint" trong thời gian qua, dân tình đặt nghi vấn Hoa hậu Thanh Thủy và Soobin đang bí mật hẹn hò. Dẫu vậy, đây cũng chỉ là suy đoán, thực hư thế nào, chắc chỉ cặp đôi mới rõ.

Nói về hình mẫu bạn trai và chuyện tình cảm, Thanh Thủy từng cho biết: "Thuỷ thích một người tinh tế, cao bằng hoặc hơn Thuỷ, quan tâm tới Thuỷ cũng như là ba mẹ. Và đặc biệt, người này không chênh lệch tuổi quá nhiều so với Thuỷ. Thuỷ nghĩ những mối quan hệ của Thuỷ nên được giữ bí mật. Nhưng nếu có ý định làm đám cưới thì Thuỷ sẽ công khai".

Hoa hậu Thanh Thủy

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Một năm sau, cô đăng quang Hoa hậu Quốc tế (Miss International) lần thứ 62.

Sau Thùy Tiên (Miss Grand International 2021) và Bảo Ngọc (Miss Intercontinental 2022), Thanh Thủy là người tiếp theo thắng một sân chơi quốc tế. Trên mạng, các cuộc thảo luận liên tục đặt lên bàn cân so sánh 3 người đẹp. Thanh Thủy chia sẻ cô có đọc được những bình luận đó nhưng không bị ảnh hưởng. Hoa hậu nói cô chưa bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai và chỉ cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình qua mỗi ngày.

Soobin Hoàng Sơn

Soobin tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992. Năm 2016, Soobin tham gia chương trình The Remix (Hòa âm ánh sáng) và đạt giải Bạc. Nam ca sĩ được biết đến qua loạt bản "hit" đình đám như: The playah, Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im,... Soobin Hoàng Sơn đang là ca sĩ đắt show nhất nhì hiện nay của showbiz Việt, nhất là sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ca sĩ vừa "càn quét" giải thưởng ở nhiều lễ trao giải, có thể kể tới như Mai vàng (Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất); WeChoice 2024...

