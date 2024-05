Hoang tàn ở “phố đèn đỏ” sau chiến dịch triệt xoá mại dâm

Trước thực trạng trên, công an địa phương đã nhiều lần tổ chức bắt các tụ điểm mại dâm tại đây. Đặc biệt, vào tháng 3/2020, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Công an xã Diễn Hải tổng truy quét dịch vụ mại dâm tại Hòn Câu. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, tệ nạn này đã chấm dứt hoàn toàn.