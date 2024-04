Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Theo tờ Vietnamnet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Tuyết (tên gọi khác là Phượng; SN 1988, thường trú tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; hiện đang ở phường Tân Bình, Tp.Hải Dương) về hành vi môi giới mại dâm và quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới mại dâm.

Đối tượng Tuyết tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng Vũ Thị Tuyết từng làm gái bán dâm ở Lào, có biểu hiện nghi vấn hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng. Tuyết là quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên và là thành viên của nhóm chat Telegram có tên “Check rv Hải Dương” với 1.831 thành viên tham gia.

Hoạt động chủ yếu của 2 nhóm này là đăng tin, bài, tương tác chia sẻ các nội dung liên quan đến hoạt động mua bán dâm trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thông tin thêm trên tờ Đại Đoàn Kết, ngày 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thanh Bình (Tp.Hải Dương) kiểm tra khách sạn Trường An và nhà nghỉ Bảo An 1 (đều thuộc địa phận phường Thanh Bình) phát hiện, bắt quả tang Vũ Thị Tuyết và 4 gái mại dâm khác đang bán dâm cho khách. 4 gái mại dâm này đều là thành viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” và nhóm “Check rv Hải Dương” và đều bán dâm theo sự dẫn dắt, môi giới của Tuyết.

Cùng với việc bắt giữ đối tượng Tuyết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã kịp thời ngăn chặn hành vi Tuyết câu kết với các đối tượng khác để xuất cảnh sang Tp.Bamako, nước Cộng hòa Mali (Châu Phi) vào ngày 19/4 để hành nghề mại dâm nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đồng thời vẫn tiếp tục điều hành nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương”.

Hiện, vụ án được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn