Hoàng Đức tiếp tục thăng hoa ở trận ‘chung kết sớm’?

Lịch thi đấu vòng 5 Ngày 19/11 15h00 PVF CAND vs Ninh Bình 16h00 BRVT vs Trẻ TP.HCM 17h00 Hoà Bình vs Khánh Hoà Ngày 20/11 15h00 Huế vs Bình Phước 16h00 Đồng Tháp vs Đồng Nai