Hoàng Đức như người ngoài hành tinh

Hoàng Đức khiến ngày ra mắt của Hoàng Hên bị lu mờ - Ảnh: Minh Tuấn

Ninh Bình tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội ngay trên sân khách tại vòng 7 V.League. Đội bóng Cố đô Hoa lư tiếp tục duy trì mạch bất bại với 5 chiến thắng, 2 trận hòa và xây chắc ngôi đầu bảng với 17 điểm.

Trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Đức không trực tiếp ghi bàn nhưng được xem là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất. Anh đóng góp dấu giày vào cả hai bàn thắng của Ninh Bình. Bàn thứ nhất, Hoàng Đức là người kiến tạo cho Daniel dos Anjos bằng cú đá phạt góc. Bàn thứ hai, Hoàng Đức cũng là người đá phạt góc mở đường cho siêu phẩm của Nguyễn Quốc Việt. Ngoài 2 tình huống giúp đồng đội ghi bàn, Hoàng Đức cũng chơi rất hay, gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà.

Sau trận đấu, HLV Gerard Albadalejo hết lời ca ngợi đội trưởng của Ninh Bình. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: “Tôi vui với chiến thắng này của CLB Ninh Bình và hài lòng với các học trò. Đặc biệt, tôi xin chúc mừng Hoàng Đức bởi cậu ấy đã nén đau thi đấu. Hoàng Đức đã thể hiện tinh thần của người thủ lĩnh, là tấm gương mẫu mực cho đồng đội noi theo. Tôi cũng không quá lời nếu nhận định cậu ấy giống như một người ngoài hành tinh, vì với cái chân đau, Hoàng Đức vẫn tạo ra màn trình diễn tuyệt vời”.

Hoàng Đức nhận "mưa lời khen" của HLV Gerard Albadalejo - Ảnh: Minh Tuấn

Tính cho đến thời điểm hiện tại, Hoàng Đức đã có tổng cộng 6 đường kiến tạo cho Ninh Bình ở mùa giải này, trong đó có 5 lần tại V.League. Ngoài ra, tiền vệ 27 tuổi cũng có 2 pha lập công cho đội nhà ở mùa giải năm nay. Thành tích kể trên đã phần nào cho thấy vai trò không thể thay thế của cựu cầu thủ Thể Công Viettel trong lối chơi của nhà đương kim vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia.

Với phong độ ấn tượng hiện tại, Ninh Bình được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch V.League. Bên cạnh đó, Hoàng Đức cũng có nhiều cơ hội để lần thứ 3 chinh phục danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam trong sự nghiệp.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn