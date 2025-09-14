Hoàng Anh Gia Lai chia tay cùng lúc 14 cầu thủ

Hoàng Anh Gia Lai cho Bình Định mượn 14 cầu thủ.

CLB Bình Định đã gây thất vọng nặng nề ở V-League 2024/2025, khi xếp ở vị trí thứ 14 và xuống hạng trực tiếp, qua đó để 'chảy máu' lực lượng với sự ra đi của 16 cái tên.

Rất may là trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đội bóng đất Võ vẫn sẽ tiếp tục nhận được tài trợ từ Tập đoàn Hưng Thịnh, đồng thời đổi tên thành Quy Nhơn United và thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia mùa tới.

Không những vậy, Quy Nhơn United còn được CLB Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức hỗ trợ về mặt lực lượng để có thể đảm bảo quân số thi đấu.

Ngay trước thềm mùa giải mới 2025/2026, Quy Nhơn United đã hoàn tất việc mượn 14 gương mặt từ đội bóng phố Núi, bao gồm tiền vệ Phạm Ngọc Minh Quang, hậu vệ Phạm Thế Nam, tiền vệ Đinh Thành Đạt, Nguyễn Hùng Khang, Nguyễn Văn Văn, thủ môn Đinh Phước Sang, tiền vệ Hoàng Uy, Nguyễn Hoàng Thắng, hậu vệ Nguyễn Đăng Thọ, Trần Văn Anh Vũ, Hồ Hải Long, tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng, Phương Nam và tiền đạo Nguyễn Nhĩ Khang.

Quy Nhơn United trước đó cũng đã giữ chân được hơn 10 cầu thủ từng chơi ở V-League mùa trước như Văn Triền, Ngọc Tín, Thanh Phong, Gia Việt, Thành Luân, Thanh Thụ…

Về suất ngoại binh duy nhất, Quy Nhơn United đã có sự phục vụ của Thaileon de Santana – cựu cầu thủ của Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Giải hạng Nhất quốc gia 2025/2026 có nhiều nét đổi mới so với những mùa giải trước khi cho phép đăng ký ngoại binh nhằm tăng chất lượng các trận đấu. Mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 1 ngoại binh, 1 cầu thủ nhập tịch và 2 cầu thủ Việt kiều.

Ngoài ra, giải cũng có sự điều chỉnh về số đội lên, xuống hạng vào cuối mùa. Hai đội đứng đầu sẽ giành suất lên chơi tại giải V-League 2026/2027, 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng xuống chơi tại Giải hạng Nhì mùa kế tiếp.

Giải hạng Nhất 2025/2026 sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, trên sân nhà và sân đối phương, tính điểm, xếp hạng.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn