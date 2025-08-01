Hoàng Anh Gia Lai chia tay thủ môn cao 1m85

Thủ môn Phan Đình Vũ Hải chia tay Hoàng Anh Gia Lai

Đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2025/26, CLB Hoàng Anh Gia Lai quyết định để thủ môn Phan Đình Vũ Hải đầu quân cho Thanh Niên TPHCM FC theo dạng cho mượn.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, thủ môn trẻ Vũ Khang cao 1m98 sẽ được cho Thanh Niên TPHCM mượn nhưng anh bị chấn thương nặng nên Vũ Hải đã được điều động thay thế.

Ngoài ra, nhằm bổ sung thêm vị trí thủ môn trong thời gian Vũ Khang chấn thương, danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn I mùa giải 2025/2026 của Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng phố Núi đã chính thức điền tên Nguyễn Thành Lợi, sinh năm 2009, vào danh sách thi đấu. Với chiều cao 1m86 ấn tượng, thủ môn trẻ này đã chứng minh khả năng vượt trội của mình, dù mới chỉ bước vào lứa cầu thủ trẻ.

Ở vòng 3 V-League mới đây, đội bóng của bầu Đức gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Công an TPHCM, qua đó rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khi mới chỉ có được 1 điểm sau 3 lượt qua đó cần sớm cải thiện phong độ trong giai đoạn tới để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và tránh lặp lại điệp khúc đua trụ hạng như mọi năm.

Sau vòng 3 V-League, giải vô địch quốc gia Việt Nam tạm nghỉ nhường chỗ cho U23 và tuyển quốc gia tập trung và thi đấu. Dự kiến, giải V-League sẽ trở lại vào cuối tháng 9 với lượt trận thứ 4.

Vòng 4 V-League, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón Công an Hà Nội FC trên sân nhà vào lúc 17h ngày 21/9. Một trận đấu được dự báo hết sức khó khăn cho thầy trò Nguyễn Quang Trãi.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn