Hòa nhạt nhòa Vallecano, Barcelona hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Ở trận này, dù thiếu vắng Gavi, HLV Xavi vẫn còn trong tay nhiều hảo thủ ở như Frenkie De Jong, Pedri hay Lewandowski, nhưng như vậy là chưa đủ để giúp Barcelona có niềm vui chiến thắng.

Unai Lopez mở tỉ số cho Rayo Vallecano

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Rayo Vallecano là những người nhập cuộc tốt hơn và có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 39 nhờ công của Unai Lopez. Sau bàn thắng này, đội chủ nhà chủ động thi đấu lùi sâu và nhường lại thế trận cho Barcelona.

Đội bóng của HLV Xavi sau đó áp đảo về các thông số trong hiệp 2 như 71% kiểm soát bóng, 10 lần dứt điểm .... Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 82, khi hậu vệ Florian Lejeune bên phía Rayo Vallecano đã lóng ngóng phản lưới nhà và giúp cho Barcelona gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ Rayo Vallecano quyết tâm trước thềm trận đấu và có kết quả hài lòng

Với chỉ 1 điểm có được, Barcelona bỏ lỡ cơ hội tạm thời dẫn đầu La Liga. Trận hòa này cũng mang tới nhiều nỗi lo cho HLV Xavi về mặt nhân sự, bởi Frenkie de Jong và Pedri vừa mới trở lại sau chấn thương và chưa có được phong độ cao nhất.

Kết quả chung cuộc

Bên cạnh đó, các cầu thủ vừa trở về từ vòng loại Euro như Lewandowski hay Ferran Torres đều tỏ ra mệt mỏi. Cuối cùng không thể không nhắc tới chấn thương dài hạn của Gavi, điều mà ông Xavi cùng BLĐ Barcelona cần có kế hoạch thay thế vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Tác giả: Ngô Mạnh (Ảnh, video: La Liga)

Nguồn tin: Báo Người lao động