Hòa Minzy đăng video ngày gia đình bạn trai Đại úy đến 'thưa chuyện'

Theo Hòa Minzy, vào năm 2024, Thăng Văn Cương đã cùng gia đình chính thức đến ra mắt gia đình cô, thời điểm ông nội của nữ ca sĩ vẫn còn sống. Cô xúc động kể lại, bạn trai được gia đình yêu mến, đặc biệt rất hợp tính với ông nội. Ông từng mong chờ ngày cháu gái khoác lên mình váy cưới, chính thức trở thành vợ của Đại úy Thăng Văn Cương. Tuy nhiên, mong ước ấy vẫn còn dang dở, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng nữ ca sĩ.

Lần đầu chia sẻ cụ thể hơn về công việc của bạn trai, Hòa Minzy cho biết Thăng Văn Cương hiện là quân nhân thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, có tác phong nghiêm túc và kỷ luật cao. Chính vì tính chất đặc thù của môi trường quân ngũ, cả hai buộc phải giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài.

Hòa Minzy và bạn trai Thăng Văn Cương. Ảnh: Facebook nhân vật

Nữ ca sĩ bày tỏ sự thấu hiểu và biết ơn khi bạn trai chấp nhận nhiều thiệt thòi để bảo vệ mối quan hệ. Cô đặc biệt xúc động khi nhớ lại câu nói của anh: 'Khi nhìn đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, anh cũng mong một ngày có thể làm điều tương tự'.

'Anh đã không hề dễ dàng với việc phải giấu đi hạnh phúc của mình. Em luôn cảm ơn vì sự kiên nhẫn đó', Hòa Minzy chia sẻ.

Sau quãng thời gian kín tiếng, hiện tại cả hai đã có thể thoải mái hơn khi công khai tình cảm. Giọng ca sinh năm 1995 cho biết kể từ khi quyết định ở bên nhau, cuộc sống của cô trở nên tích cực và trọn vẹn hơn, không chỉ trong công việc nghệ thuật mà cả đời sống cá nhân.

Gia đình Đại úy Thăng Văn Cương đến 'thưa chuyện' với gia đình Hòa Minzy. Nguồn: Hòa Minzy

Hòa Minzy cũng tiết lộ, những dự định còn dang dở đang dần được hai người cùng vun đắp, hướng tới tương lai hạnh phúc. Dù chưa nói trước điều gì, nữ ca sĩ khẳng định sẽ nỗ lực trở thành hậu phương vững chắc để bạn trai yên tâm công tác. 'Em tự hào khi được làm vợ của anh', cô bày tỏ.

Chia sẻ của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả gửi lời chúc phúc, bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện tình yêu kín tiếng nhưng đầy chân thành của nữ ca sĩ.

Tác giả: Trung Nguyễn

Nguồn tin: congluan.vn