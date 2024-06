Hoa hậu Ý Nhi bỏ học tại Úc?

Sau 1 năm đảm nhận vai trò mới, Huỳnh Trần Ý Nhi - Miss World Vietnam 2023 nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Thời điểm mới đội trên đầu chiếc vương miện quyền lực, mỹ nhân 21 tuổi vướng tranh cãi vì những phát ngôn chưa chuẩn. Sau vài tháng ở ẩn, Ý Nhi sang Úc du học, cô từng cho biết khoá học này dự kiến sẽ kết thúc sau 2 năm. Tuy nhiên, sau 6 tháng thì Ý Nhi sắp về nước để tham gia sự kiện quy tụ 20 Hoa hậu, Á hậu. Trên các diễn đàn mạng bắt đầu xuất hiện những tin đồn tiêu cực, thậm chí có người còn cho rằng Ý Nhi đã bỏ học để tái xuất showbiz.

Đến chiều 2/6, công ty Sen Vàng đã chính thức đưa ra thông tin phản hồi liên quan đến sự việc này. Theo đó, trang fanpage của công ty đăng thông báo báo chí xác nhận Ý Nhi sẽ trở về Việt Nam để thăm gia đình và tham gia một số hoạt động thiện nguyện, phát triển dự án Beauty With A Purpose mang đến Miss World lần thứ 72.

Ý Nhi về nước trong khoảng thời gian này không ảnh hưởng đến việc học vì trường Đại học Sydney đã thông báo cho sinh việc nghỉ hè từ đầu tháng 6/2024. Miss World Vietnam 2023 sẽ trở về Úc để tiếp tục việc học vào ngày 28/7/2024. Ngoài ra, vì giải chạy Strong Vietnam diễn ra vào ngày cuối tuần nên Ý Nhi sẽ được công ty sắp xếp về nước tham gia rồi nhanh chóng quay lại trường để tiếp tục việc học.

Như vậy, không có chuyện Ý Nhi bỏ học để quay về hoạt động showbiz, cô chỉ tranh thủ trong dịp nghỉ hè và cuối tuần để thực hiện một số kế hoạch đúng với vai trò, trách nhiệm của Miss World Vietnam.

Công ty đưa thông báo lịch trình cụ thể, phủ nhận việc Ý Nhi bỏ học để về hoạt động showbiz

Ý Nhi tranh thủ kỳ nghỉ hè để về thăm gia đình cùng với chuẩn bị các dự án thiện nguyện cho Miss World sắp tới

Tháng 11/2023, Hoa hậu Ý Nhi được bà Phạm Kim Dung, gia đình và bạn trai tiễn sang Úc để bắt đầu du học. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 2002 giành được học bổng 20% chương trình học tại Trường Đại học Sydney - Úc, là chương trình đào tạo liên kết hệ 2 + 2 của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM. Đại học Sydney là một trong các trường nằm Top đầu tại Úc và đứng trong Top 20 của thế giới, còn được biết đến là Trung tâm nghiên cứu và hợp tác nổi tiếng quốc tế.

Trước khi sang nước ngoài, cô đăng clip xin lỗi và nhắn gửi đến người hâm mộ: "Ý Nhi đã đọc, đã lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả các góp ý của quý vị khán giả. Ý Nhi sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân của mình. Ý Nhi cảm ơn quý vị khán giả. Nhận thấy lịch học tập mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, Ý Nhi sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà Ý Nhi theo học, với phần học bổng được trường bên Úc hỗ trợ. Ý Nhi nghĩ rằng đây là thời điểm, điều kiện thuận lợi để cho mình trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình học của mình".

Hoa hậu Ý Nhi từng chia sẻ khoá học của cô tại Úc sẽ diễn ra trong 2 năm

Hoa hậu Ý Nhi tự tin thể hiện khả năng tiếng Anh khi thuyết trình

Vào dịp Tết vừa qua, do lịch học bận rộn nên Ý Nhi không về nước. Khi được hỏi về cuộc sống nơi xứ người, cô chia sẻ với chúng tôi: "Một ngày bình thường của tôi bắt đầu bằng việc đi học ở trường, sau đó đi làm part-time vào buổi chiều, tối đến tôi thường học thêm online, làm bài tập về nhà và sau đó tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh việc học, tôi cũng còn dư một khoảng thời gian, nên tôi quyết định dành thời gian đó cho việc đi làm thêm. Tôi có thể vừa kiếm được thêm thu nhập, vừa có được những trải nghiệm mới, bạn bè, học hỏi thêm những điều mới.

Năm 2023 đã đem lại cho tôi một hành trình tuyệt vời tại Miss World Vietnam. Trở thành người thắng cuộc của Hoa hậu Thế giới Việt Nam là một cột mốc lớn, ý nghĩa mà tôi có được trong tuổi trẻ của mình. Song, đã có những sự việc mình không mong muốn diễn ra, nhưng tôi hiểu được rằng thế giới này rộng lớn, mình biết nhiều đến đâu cũng là nhỏ bé. Tôi đã tiếp tục theo học chương trình của mình tại trường, luôn lắng nghe, học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày".

Hoa hậu Ý Nhi dần lấy lại thiện cảm của người hâm mộ khi cố gắng nỗ lực, học tập và dùng tháng lương làm thêm đầu tiên để gửi về Việt Nam làm từ thiện

