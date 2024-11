Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy về nước: Visual xinh bất bại qua cam thường, ghi điểm cực lớn bởi 1 chi tiết

Ngày 18/11, Hoa hậu Thanh Thủy đáp chuyến bay về nước, bắt đầu cho chuỗi sự kiện Home Coming sau chiến thắng lịch sử ở Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2024 tại Nhật Bản. Từ sáng sớm, rất đông người hâm mộ nhan sắc đã tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất để chờ Thanh Thủy. Sau khi hoàn tất thủ tục, Miss International 2024 - Huỳnh Thị Thanh Thủy cuối cùng cũng lộ diện trước khán giả nước nhà.

Trong ngày về nước, Thanh Thủy ghi điểm khi chọn diện chiếc áo dài truyền thống màu hồng. Nàng hậu xuất hiện với visual ngọt ngào, xinh đẹp, trên đầu đội chiếc vương miện và mang dải sash Miss International 2024. Ngay khi Thanh Thủy xuất hiện, không khí chào đón ở sân bay Tân Sơn Nhất càng trở nên rộn ràng. Các fan vây quanh Tân Miss International để chụp hình, xin chữ ký và do số lượng người quá đông khiến Thanh Thủy di chuyển khó khăn, phải nhích từng bước một.

Bên cạnh người hâm mộ, CEO Phạm Kim Dung, các Hoa Á hậu như Phương Anh, Ngọc Thảo, Minh Kiên... cũng có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón Thanh Thủy về nhà. Trước tình cảm của mọi người, nàng hậu không khỏi xúc động.

Clip: Hoa hậu Thanh Thủy về nước trên cương vị Miss International - Hoa hậu Quốc tế

Cận nhan sắc rạng rỡ của tân Miss International

Nàng hậu chọn diện áo dài truyền thống để bắt đầu cho chuỗi sự kiện Home Coming

Nàng hậu được CEO Phạm Kim Dung hộ tống

Ông Stephen - Giám đốc truyền thông của tổ chức Miss International đưa Thanh Thủy về nước

CEO Phạm Kim Dung cùng các Á hậu chào đón Thanh Thủy

Á hậu Ngọc Thảo

Á hậu Minh Thư

MC Thiên Vũ và Á hậu Ngọc Hằng

Rất đông người hâm mộ có mặt để chào đón tân Miss International về nhà

Sau các hoạt động tại Nhật Bản, Thanh Thủy trở về nước và bắt đầu chuỗi sự kiện Home Coming. Sáng 18/11, nàng hậu đáp chuyến bay đến Tân Sơn Nhất. Kế đó, tân Miss International sẽ ngồi xe buýt 2 tầng di chuyển vòng quanh TP.HCM để giao lưu và cảm ơn khán giả đã ủng hộ mình trong suốt hành trình thi quốc tế vừa qua. Rất đông fan di chuyển bằng xe máy chạy theo đoàn xe của Thanh Thủy.

Tại trụ sở công ty quản lý, Thanh Thủy chia sẻ: "Xin chào mọi người, Thủy đã trở về Việt Nam rồi đây. Rất vui vì mọi người đã chờ Thủy từ sớm và theo sát ủng hộ Thủy trên chuyến xe từ sân bay về đây. Thủy rất vui với sự yêu thương và tình cảm chân thành của tất cả mọi người đã có mặt chào đón Thủy".

Trong những ngày tiếp theo, Thanh Thủy gặp gỡ truyền thông, nhà tài trợ và tổ chức các sự kiện trong nước.

Clip: Thanh Thủy chia sẻ trước tình cảm của khán giả trong ngày trở về nước

Đông người hâm mộ di chuyển bằng xe gắn máy theo sát đoàn xe Thanh Thủy

Các khán giả chuẩn bị nhiều trò hài hước để chào đón tân Miss International

Vượt qua 70 cô gái đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế 2024 trong chung kết diễn ra ngày 12/11 tại Nhật Bản. Cô là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Miss International. Chiến thắng này không nằm ngoài dự đoán của khán giả và các diễn đàn sắc đẹp.

Trong đêm chung kết Miss International 2024, Thanh Thủy thể hiện xuất sắc, chinh phục ban giám khảo bằng vẻ đẹp rạng rỡ, tài năng và bản lĩnh của mình. Chiến thắng của Huỳnh Thị Thanh Thủy tại Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2024 nhận đươc sự đồng tình không chỉ của khán giả trong nước mà còn ở quốc tế.

Thanh Thủy là mỹ nhân giúp nhan sắc Việt có vương miện Miss International đầu tiên trong lịch sử

Sau khi giành được vương miện, tân Hoa hậu chia sẻ: "Thủy thực sự biết ơn và tự hào khi được quý vị khán giả, người hâm mộ tin tưởng, trao cơ hội đại diện cho hai chữ Việt Nam, mang theo hình ảnh, tinh thần kiên cường của con người Việt để thi đấu, cống hiến trên đấu trường quốc tế".

"Chiến thắng hôm nay không chỉ thuộc về riêng Thủy, mà còn là chiến thắng của vẻ đẹp, tinh thần và lòng tốt của người dân Việt Nam. Thủy rất hạnh phúc khi nhận được sự đồng hành và tình yêu thương từ mọi người – nguồn động lực to lớn giúp Thủy vượt qua mọi thử thách sắp tới. Thủy sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự tin yêu này, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế".

Sau khi đăng quang tại Miss International 2024, Thanh Thủy ở lại Nhật Bản để có những hoạt động đầu tiên. Cô cùng các Á hậu tham gia chuyến media tour và cảm ơn các nhà tài trợ. Trong các hoạt động này, Thanh Thủy luôn thể hiện sự nhiệt tình, dễ mến. Cô chủ động trò chuyện và cư xử hoà đồng với mọi người. Nụ cười thân thiện cùng ánh mắt tươi sáng giúp đại diện Việt Nam gắn kết hơn với người đẹp các quốc gia khác.

Thanh Thủy và 4 Á hậu Miss International 2024

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m76. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng giành giải Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng năm 2021), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng năm 2021, là một trong 36 sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Miss International - Hoa hậu Quốc tế là một trong 3 cuộc thi sắc đẹp lớn thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe. Sân chơi nhan sắc này được tổ chức lần đầu năm 1960, diễn ra hàng năm ở Nhật Bản. Trước Thanh Thủy, Phạm Hồng Thúy Vân là người đẹp Việt giữ thành tích cao nhất tại Miss International với ngôi vị Á hậu 3 năm 2015.

Hoa hậu Thanh Thủy về nước bắt đầu cho chuỗi hoạt động hậu đăng quang

