Hoa hậu H'Hen Niê xin lỗi và mong mọi người sẽ không vì giận cô mà có những lời nói gây tác động xấu - Ảnh: FBNV

Chiều 3-11, hoa hậu H'Hen Niê đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân liên quan đến đoạn clip gây phản cảm của chồng cô là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.

Cô viết: “Hen xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen khiến mọi người không vui.

Hen xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng”.

“Đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều còn mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha nên còn nhiều thiếu sót.

Hen và anh Khôi mong mọi người thông cảm, góp ý để Hen và anh Khôi hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn. Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui.

Hen cũng xin lỗi vì trước đó Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng” - H’Hen Niê giải thích thêm.

Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê trong một lần tham gia hoạt động trồng rừng - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê cho rằng sự việc lần này là bài học quý giá cho vợ chồng cô trong hành trình làm cha mẹ. H’Hen Niê xin lỗi và cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo.

Trước đó ngày 1-11, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đăng clip pha cà phê bằng sữa mẹ trữ lạnh của vợ, rồi mời bạn bè thưởng thức. Tuy nhiên clip này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng, được cho là bênh vực chồng rằng "bắt chước clip nước ngoài". Điều này khiến làn sóng chỉ trích càng dâng lên cao.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ