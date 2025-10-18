“Hoa hậu giàu nhất Việt Nam” từng bán căn biệt thự dát vàng và villa rộng 1.000m2 ở TP.HCM với giá 230 tỷ đồng: U55 sở hữu loạt BĐS khủng ở nước ngoài

Sinh năm 1974, Ngô Mỹ Uyên nổi danh sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam 1994 và đăng quang Hoa hậu Thời trang Quốc tế tại Ai Cập 1995. Không chỉ giành giải cao tại các cuộc thi nhan sắc, cô còn chứng minh bản thân là nghệ sĩ đa tài khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực: người mẫu, MC, ảo thuật gia, ca sĩ và diễn viên.

Sau khi thành danh ở Việt Nam, Mỹ Uyên bất ngờ rẽ sang con đường ảo thuật và trở thành một trong những nữ ảo thuật gia châu Á hiếm hoi biểu diễn tại Las Vegas – kinh đô giải trí của thế giới.

Trong thời kỳ đỉnh cao, mỹ nhân 7X được mệnh danh là “hoa hậu giàu nhất Việt Nam” nhờ sở hữu khối tài sản khổng lồ. Một trong những biểu tượng cho cuộc sống xa hoa của cô là căn biệt thự đồ sộ nằm trên đường Hàn Thuyên, TP.HCM.

Ảnh: NLĐ

Căn nhà 3 tầng này từng khiến công chúng choáng ngợp bởi kiến trúc tráng lệ và nội thất dát vàng 24K sang trọng. Ngô Mỹ Uyên từng chia sẻ, đây là nơi cô tổ chức các buổi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí có cả sự góp mặt của các diễn viên Hollywood trong những dịp đặc biệt.

Sau khi định cư ở châu Âu cùng chồng, nàng hậu nhờ bố mẹ trông coi căn biệt thự này suốt nhiều năm. Đến năm 2017, cô quyết định bán lại với giá 160 tỷ đồng do không còn nhu cầu sử dụng. Theo tiết lộ của mỹ nhân 7X, người mua là một vị hiệu trưởng trường đại học tư thục.

Ngoài căn biệt thự dát vàng, Ngô Mỹ Uyên còn từng sở hữu căn villa 1.000 m2 Thảo Điền, Thủ Đức, với kết cấu song lập, đầy đủ tiện ích. Năm 2024, nàng hậu tiếp tục sang nhượng “tổ ấm” này với giá khoảng 70 tỷ đồng. Dù có nhiều tiếc nuối song mỹ nhân này cho biết cô không thể giữ lại vì chẳng còn người thân nào ở Việt Nam giúp trông nom, quán xuyến nhà cửa.

Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện tại, Ngô Mỹ Uyên cùng ông xã Marco Casini và 2 con gái đang sống tại Rome, Ý, trong căn hộ rộng 250 m², thuộc một tòa nhà sáu tầng cổ kính. Không gian sống của họ được thiết kế tinh tế gồm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, ba phòng ngủ, bốn phòng tắm, một studio và hai ban công lớn ngập tràn ánh sáng.

Ảnh: Gia đình & Xã hội

Ngoài nơi ở chính, vợ chồng nàng hậu còn sở hữu một khu nhà vườn rộng 10.000 m² ở vùng Tuscany – nơi nổi tiếng với cảnh sắc đồng quê lãng mạn của nước Ý. Đây là nơi cả hai thường lui tới nghỉ dưỡng, trồng cây và tận hưởng không khí trong lành sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ở tuổi 51, Ngô Mỹ Uyên vẫn giữ được phong thái thanh lịch và tinh tế. Cô được nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi vẻ đẹp không phai theo năm tháng mà còn bởi cuộc sống viên mãn, độc lập và đầy trải nghiệm.

Tác giả: Ánh Lê (Bài & Ảnh: Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn