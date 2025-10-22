Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa với "thiếu gia" Tập đoàn Sơn Hải

Sáng 22-10, gia đình "thiếu gia" Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương đã có mặt tại nhà Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa để tiến hành nghi lễ đón dâu.

Đây là đám cưới được chờ đợi lâu nay của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà với chú rể Nguyễn Viết Vương - thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải nổi tiếng quê Quảng Trị.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, lễ đón dâu hoàn thành tại gia đình nhà gái. Cô dâu Đỗ Thị Hà rạng rỡ lên xe hoa về Quảng Trị - nơi gia đình chú rể đã chuẩn bị chu đáo với rạp cưới quy mô lớn, trang hoàng lộng lẫy.

Trong buổi đón dâu, cô dâu Đỗ Thị Hà rạng ngời bên chú rể Nguyễn Viết Vương, cả hai nở nụ cười hạnh phúc trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Trước đó, sáng 16-10, tại gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã diễn ra lễ nạp tài.

Hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong ngày cưới:

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng ngời trong ngày cưới với "thiếu gia" Nguyễn Viết Vương

Chú rể Nguyễn Viết Vương cùng đoàn nhà trai đã tới gia đình nhà gái Đỗ Thị Hà xin dâu sáng nay 22-10

Mẹ đẻ Hoa hậu Đỗ Thị Hà đưa con ra xe hoa về nhà chồng

Hoa Hậu Việt Nam 2020 bên bố và bạn bè trước lúc về nhà chồng

Cô dâu và chú rể bên bạn bè tại nhà gái

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hạnh phúc bên chú rể Nguyễn Viết Vương

Sau các nghi lễ, chú rể Nguyễn Viết Vương sẽ rước dâu về Quảng Trị để tổ chức lễ cưới đã được chuẩn bị chu đáo, hoành tráng những ngày qua.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động