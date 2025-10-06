Ca sĩ Hồ Văn Cường có tuyên bố đặc biệt gây dậy sóng

Thời gian qua, Hồ Văn Cường ít xuất hiện trước truyền thông. Tuy vậy, mỗi lần tham gia các sự kiện giải trí, nam ca sĩ vẫn luôn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Hồ Văn Cường tại sự kiện ở TP.HCM mới đây. Ảnh: BTC.

Mới đây, nam ca sĩ Hồ Văn Cường bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện, gửi lời chào hỏi đến mọi người. Sắp tới, anh sẽ hát trong một chương trình. Anh nói mình rất hạnh phúc và vui vẻ khi sắp được đứng trên một sân khấu lớn. Điều đặc biệt, Hồ Văn Cường đã gây chú ý khi thẳng thắn trả lời về cuộc sống hiện tại cũng như dự định trong tương lai.

Khi được hỏi về việc có suy nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ để vẻ ngoài ngày càng hoàn thiện hơn hay không, nam ca sĩ sinh năm 2003 đã cho biết:

Hồ Văn Cường thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống hiện tại. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Nhịp Sống Online).

"Trước đây, tôi từng được hỏi có ý định phẫu thuật thẩm mỹ hay không, tối về khó ngủ lắm luôn (cười). Tôi tự hỏi: "Ủa là mình xấu dữ vậy hả ta, sao mà mấy anh chị kêu mình đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy?". Xưa giờ tôi vẫn giữ một suy nghĩ, đó là không muốn can thiệp quá nhiều lên khuôn mặt của mình", Hồ Văn Cường chia sẻ với truyền thông.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ trả lời về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều netizen.

Đa số ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Hồ Văn Cường. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ ngày càng trưởng thành, giữ được nét mộc mạc, gần gũi đúng với hình ảnh mà khán giả yêu mến từ những ngày đầu.

Một số bình luận còn khen ngợi Hồ Văn Cường có suy nghĩ chín chắn, biết trân trọng vẻ đẹp tự nhiên và không chạy theo tiêu chuẩn ngoại hình của showbiz.

Hồ Văn Cường được khen ngợi về giọng hát và phong cách biểu diễn.

Sau khi đạt quán quân tại một chương trình âm nhạc vào năm 2016, Hồ Văn Cường được nhiều khán giả biết đến và yêu mến vì sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Hiện tại, nam ca sĩ tạm thời ít nhận show đi diễn vì muốn tập trung cho việc học.

Theo kế hoạch, năm sau Hồ Văn Cường sẽ tốt nghiệp đại học. Anh chàng đang theo học ngành marketing với mong muốn bổ trợ cho công việc ca hát. Đồng thời, ở tuổi 22, nam ca sĩ đã thực hiện được mong muốn bấy lâu nay, đó là mua được nhà riêng cho bố mẹ.

Trong mấy năm qua, Hồ Văn Cường vẫn hoạt động âm nhạc nhưng anh ít khi truyền thông rầm rộ hoặc xuất hiện tại các sự kiện truyền thông. Trên Fanpage chính thức của anh với 1,3 triệu lượt theo dõi cũng không có bài đăng mới từ năm 2021 đến nay.

Hồ Văn Cường có những thay đổi tích cực.

Hiện tại, Hồ Văn Cường tập trung cho việc học để năm sau tốt nghiệp nên tạm thời ít nhận show đi hát. (Ảnh FBNV).

Thời gian qua, anh ra mắt MV Người ơi đừng bỏ quê (bài hát của nhạc sĩ Sơn Hạ) vào năm 2023 hay một số MV, video ca hát gần đây như Cung đàn thương nhớ (với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường), Đời cha, Cũng đành ngó lơ, Xuân về với mẹ, Thương nhớ Gò Công, Nỗi buồn hoa phượng...

Vào ngày 24/10 tới, Hồ Văn Cường sẽ là ca sĩ hát chính trong đêm nhạc Nốt thương tại Nhà hát Thanh Niên (TP.HCM) cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Thanh Ngọc và Thiện Nhân.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn