Hồ thủy lợi xả lũ gây ngập hơn 1.000 hộ dân

Từ chiều qua, thượng nguồn hồ Sông Lòng Sông mưa lớn, lượng nước đổ về tăng mạnh. Đêm qua và rạng sáng nay, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận – Chi nhánh Tuy Phong thông báo lưu lượng xả lũ lên 1.200 m3/s.

Lực lượng chức năng di dời dân ở thôn Phước Thể, xã Liên Hương trong vùng bị ngập, sáng 4/12. Ảnh: Long Hương

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương, cho biết lũ đã gây ngập úng diện rộng và thiệt hại tài sản ở hạ lưu hồ Sông Lòng Sông, thuộc hai xã Phú Lạc và Phước Thể cũ.

Tại khu vực gần cửa sông thuộc thôn 1 và 2 Phước Thể, hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu 1-1,5 m. Ông Sa nói lực lượng tại chỗ đã chuẩn bị từ đêm qua, kịp thời hỗ trợ di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn khi nước lũ đổ về.

Sáng nay, tại cửa biển Liên Hương, nước lũ từ thượng nguồn đổ về với dòng chảy xiết đã gây thiệt hại nặng cho ghe tàu của ngư dân neo đậu trong cửa sông. Chính quyền ghi nhận 13 ghe cá bị nhấn chìm, 25 ghe bị đứt neo trôi ra cửa biển. Ngư dân và lực lượng chức năng không thể tiếp cận cứu hộ do dòng chảy quá mạnh.

Your browser does not support the video tag.

Ghe cá neo đậu bị nước lũ cuốn bứt dây, trôi ra cửa biển. Video: Long Hương

Hơn 100 ha đất nông nghiệp hai bên bờ Sông Lòng Sông bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều vật nuôi bị trôi theo dòng nước. Tổng thiệt hại ban đầu ước hơn 30 tỷ đồng.

Trưa nay, lãnh đạo xã Liên Hương cho biết hồ Sông Lòng Sông đã giảm lưu lượng xả xuống còn 200 m3/s, nước lũ đang rút dần.

Ngoài Tuy Phong, đêm qua và sáng nay nhiều xã ở Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận cũ) bị ngập do mưa lớn kéo dài, kết hợp xả lũ từ hệ thống thủy lợi Sông Luỹ và Sông Quao. Một số đoạn quốc lộ 1 qua khu vực này ngập cục bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Koto, từ đêm 3 đến sáng 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi kéo dài đến Đăk Lăk, Khánh Hòa và Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Trong 24-48 giờ tới, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục mưa vừa, mưa to, lượng phổ biến 40-80 mm, cục bộ trên 120 mm; cảnh báo nguy cơ mưa lớn cường độ mạnh trên 100 mm trong ba giờ.

Ngoài ra, phía Đông Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ có mưa 20-40 mm, nơi cao hơn 80 mm; Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Tác giả: Việt Quất

Nguồn tin: vnexpress.net