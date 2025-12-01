Nam sinh lớp 2 bị đuối nước, nghi do bắt chước 1 trò chơi trên Tiktok

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin em Đ.N.B.K. (8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) bị đuối nước tử vong, nghi gặp nạn trong lúc chơi 1 trò chơi bắt trước trên Tiktok. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/12.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, em K. đi học về thì xin phép bà nội cho đi chơi. Tuy nhiên, đến chiều muộn, gia đình không thấy K. về nên đã nhờ hàng xóm đi tìm. Sau đó, một số người đã phát hiện thi thể của nam sinh tại một hồ nước gần nhà.

Bà Lương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho hay, một số người hàng xóm của em K. cho rằng, nam sinh này bắt chước trò chơi ghe bobo trên Tiktok, không may rơi xuống hồ nước, tử vong.

Trò chơi ghe bobo khá nổi tiếng trên mạng xã hội Tiktok. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bà Hoa nói thêm, nhà trường không hỏi thăm kỹ về sự việc do gia đình nạn nhân đang trong lúc tang gia bối rối. Song để phòng tránh, nhà trường đã quán triệt học sinh phải cẩn thận khi chơi trò chơi này.

Theo bà Hoa, thực chất trò chơi ghe bobo không nguy hiểm. Tuy nhiên, môi trường mà các em lựa chọn để thực hiện trò chơi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nếu các em thả những chiếc ghe của trò chơi này ở các ao, hồ, suối thì sẽ có nguy cơ rủi ro.

Nguồn tin trên báo Đắk Lắk điện tử cho biết, sáng ngày 3/12, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Hội Đồng đội rà soát toàn trường. Qua rà soát, có một số học sinh đang sở hữu món đồ chơi ghe bobo. Các em chia sẻ, món đồ chơi được anh trai làm cho sau khi xem hướng dẫn trên Tiktok.

Bản chất trò ghe bobo không nguy hiểm nhưng môi trường mà các em lựa chọn để thực hiện trò chơi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bắt đầu từ ngày 4/12, sau giờ thể dục buổi sáng, Hội Đồng đội Trường Tiểu học Lương Thế Vinh sẽ tổ chức quán triệt đến toàn bộ học sinh về mức độ nguy hiểm của trò chơi ghe bobo cũng như các trò theo xu hướng mạng xã hội và giáo dục kỹ năng an toàn khi tham gia môi trường mạng.

Nhà trường cũng mong các gia đình phối hợp, để mắt đến con em hơn, nhất là đối với các em trong độ tuổi còn nhỏ, tránh những tình huống đáng tiếc.

Được biết, ghe bobo là trò chơi tự chế từ xốp, dây thun, que tre,... được nhiều trẻ em yêu thích và khá nổi tiếng trên mạng xã hội Tiktok. Sau khi làm xong, các em thường mang những chiếc ghe bobo thả trôi trên mặt nước, cho đua xem ghe bobo của ai chạy nhanh hơn.

