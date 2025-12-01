Ngăn chặn kịp thời cụ bà bán số vàng hơn 2 tỉ đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo

Ngày 4-12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh, phát hiện, kịp thời ngăn chặn một cụ bà 80 tuổi (ngụ xã Thạch Xuân) chuẩn bị chuyển hơn 2 tỉ đồng theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Cụ bà 80 tuổi ở Hà Tĩnh suýt mất hơn 2 tỉ đồng sau khi nghe tin con trai đang nguy kịch

Trước đó, vào chiều 3-12, cụ bà nhận cuộc gọi từ một giọng nam tự xưng là người quen của gia đình, thông báo con trai bà đang nguy kịch và cần tiền gấp để "lo viện phí".

Nghe những lời thúc giục liên tục từ đối tượng lừa đảo khiến cụ bà hoang mang, hoảng sợ, vội đem toàn bộ số vàng dành dụm ra tiệm vàng bán rồi đến ngân hàng để chuyển tiền.

Trong lúc đang làm thủ tục tại quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện nhiều biểu hiện bất thường của cụ bà nên nhận định, đây có thể là vụ lừa đảo, ngân hàng đã báo công an.

Nhận được thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an phường Thành Sen đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an và giải thích để bà nhận ra mình đang bị lừa. Do đó giao dịch đã được dừng kịp thời.

