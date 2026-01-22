Đến Nghệ An - quê hương vợ chồng Hồ Văn Cường, nhớ ghé thăm 4 địa điểm nổi tiếng này

Hồ Văn Cường, sinh ngày 15/1/2003 tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, là một trong những hậu vệ cánh phải triển vọng của bóng đá Việt Nam. Bã xã của Hồ Văn Cường tên Nguyễn Linh, cùng quê Nghệ An với anh. Cô tốt nghiệp Khoa Sư phạm Ngữ Văn tại Đại học Vinh năm 2024 và hiện công tác tại một cơ sở giáo dục tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cầu thủ Hồ Văn Cường và bà xã cùng quê ở Nghệ An.

Từ hành trình của Hồ Văn Cường cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022, nhiều người càng thêm tò mò muốn khám phá quê hương Nghệ An – vùng đất không chỉ giàu truyền thống thể thao mà còn sở hữu những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất miền Trung.

Không chỉ được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, Nghệ An còn sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng, vừa mang vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng miền Trung, vừa gắn với chiều sâu văn hóa – lịch sử. Nếu có dịp ghé thăm quê Bác, du khách khó có thể bỏ qua 4 điểm du lịch tiêu biểu dưới đây.

Biển Cửa Lò – bãi biển sôi động bậc nhất Bắc Trung Bộ

Sự sôi động tại biển Cửa Lò, Nghệ An.

Nhắc đến du lịch Nghệ An, biển Cửa Lò luôn là cái tên được xướng lên đầu tiên. Với bãi cát dài, thoải, nước biển trong xanh cùng hệ thống dịch vụ du lịch phát triển, Cửa Lò là điểm đến quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi mùa hè. Không chỉ tắm biển, du khách còn có thể thưởng thức hải sản tươi ngon, tham quan đảo Hòn Ngư hay trải nghiệm không khí nhộn nhịp của phố biển về đêm.

Quê Bác – Làng Sen (Nam Đàn) giàu giá trị lịch sử

Vẻ đẹp nên thơ tại Làng Sen, quê Bác.

Khu di tích Kim Liên, hay còn gọi là Làng Sen (Nam Đàn), là điểm du lịch mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật gắn với tuổi thơ của Người. Không gian làng quê yên bình, rặng tre xanh mát, mái nhà tranh mộc mạc tạo nên sức hút rất riêng, đặc biệt với những du khách yêu thích du lịch về nguồn.

Vườn quốc gia Pù Mát – “lá phổi xanh” của xứ Nghệ

Vẻ đẹp xanh mát tại khu vườn quốc gia nổi tiếng Nghệ An.

Nằm ở phía tây Nghệ An, vườn quốc gia Pù Mát gây ấn tượng bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng, phong cảnh hùng vĩ và khí hậu mát mẻ quanh năm. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Những con thác hoang sơ, cánh rừng già bạt ngàn khiến Pù Mát được ví như “báu vật xanh” của Nghệ An.

Đảo chè Thanh Chương – điểm check-in mới lạ

Đồi chè Thanh Chương được ví như hòn đảo xanh của xứ Nghệ.

Những năm gần đây, đảo chè Thanh Chương nổi lên như một điểm du lịch “gây sốt” trên mạng xã hội. Những đồi chè xanh mướt nổi lên giữa lòng hồ tạo nên khung cảnh độc đáo, thơ mộng. Du khách có thể đi thuyền tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân địa phương.

