Nghệ An hỗ trợ người dân hơn 1000 tỷ đồng đóng BHYT

Ngoài Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026 – 2030, Kỳ họp còn thông qua 5 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội của tỉnh, gồm: Nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.