CLB Nam Định quyết thắng đại diện Malaysia trước trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Theo lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026, màn so tài giữa CLB Nam Định vs Johor Darul Ta'zim thuộc lượt trận cuối bảng B sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/2 trên sân vận động Thiên Trường.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Mauro khẳng định mục tiêu xuyên suốt của Nam Định luôn là chiến thắng. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận đội bóng đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng và quá trình hồi phục của các cầu thủ. Tuy nhiên, ông cho biết bản thân không muốn viện dẫn những khó khăn mà chỉ tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới.

HLV Mauro Jerónimo cùng trung vệ Lucas Alves tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Johor Darul Ta'zim. (Ảnh: CLB Nam Định)

HLV Mauro đánh giá bảng B quy tụ nhiều đối thủ mạnh trong khu vực. Lion City Sailors từng vào chung kết Cúp C2 châu Á 2024/2025, Bangkok United là một thế lực hàng đầu của bóng đá Thái Lan, còn Johor Darul Ta'zim là cái tên quen thuộc ở sân chơi AFC Champions League Elite. Đại diện Malaysia không chỉ sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng ở giải quốc nội mà còn có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, đặc biệt là sự trở lại của các cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm.

Dẫu vậy, HLV Mauro nhấn mạnh CLB Nam Định cũng là một tập thể có thực lực. Ông khẳng định toàn đội luôn tôn trọng đối thủ nhưng đặt trọn niềm tin vào các học trò. Theo chiến lược gia này, khi đã góp mặt ở vòng bán kết, đội bóng có quyền nghĩ đến chức vô địch, song mọi mục tiêu cần được thực hiện từng bước, bắt đầu từ trận đấu với Johor Darul Ta'zim.

Ở góc nhìn cầu thủ, trung vệ Lucas Alves cho biết lịch thi đấu dày buộc toàn đội phải chú trọng tối đa vào khâu hồi phục. Thời gian tập luyện không nhiều nhưng các cầu thủ luôn tin tưởng vào sự chuẩn bị và chỉ đạo từ ban huấn luyện. Anh đánh giá cao chất lượng đội hình của Johor Darul Ta'zim, đồng thời thừa nhận bản thân từng đối đầu với một vài cầu thủ bên phía đối thủ nên hiểu phần nào lối chơi của họ.

Lucas Alves nhấn mạnh đây sẽ là một trận đấu lớn, song Nam Định đang nắm lợi thế khi dẫn đầu bảng. Mục tiêu của toàn đội không gì khác ngoài chiến thắng. Trung vệ người Brazil cũng dành lời khen cho HLV Mauro khi khả năng sử dụng linh hoạt tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha giúp việc giao tiếp với các ngoại binh trở nên hiệu quả hơn.

Khép lại buổi họp báo, Lucas Alves khẳng định mỗi trận đấu là một câu chuyện khác nhau. Dù ai cũng mơ đến chức vô địch, Nam Định cần giữ sự tỉnh táo, tập trung tối đa cho trận đấu cuối vòng bảng trước khi hướng đến thử thách ở bán kết.

