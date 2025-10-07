CLB Nam Định công bố liền lúc 2 hợp đồng bom tấn

CLB Nam Định khởi đầu V-League 2025/2026 không tốt, nhưng đang có kết quả thuận lợi tại đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á. Đội bóng này đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất ở các sân chơi tham dự tại mùa giải năm nay.

Do đó, đội bóng thành Nam đã chiêu mộ thêm 2 ngoại binh mới là Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba. Theo định giá của chuyên trang transfermarkt Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba cùng có giá 1 triệu euro.

CLB Nam Định thông báo chiêu mộ thành công 2 tân binh mới là Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba.

Chadrac Akolo sinh ngày 1/4/1995, thi đấu ở vị trí tiền đạo và mang quốc tịch Congo. Trong sự nghiệp của mình, anh từng chơi ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Bundesliga trong màu áo VfB Stuttgart, Ligue 1 và Ligue 2 cùng Amiens SC, Super League với FC St. Gallen 1879.

Arnaud Lusamba sinh ngày 4/1/1997, thi đấu ở vị trí tiền vệ, mang quốc tịch Pháp và Congo. Trước khi đến Việt Nam anh chơi bóng tại Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cho các đội Amiens SC, Nice, Alanyaspor, Pendikspor.

Hợp đồng của Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba với Nam Định có thời hạn lần lượt là ba năm và hai năm. Bộ đôi tân binh này sẽ tập luyện cùng đội để thích ứng với môi trường mới, chờ thời gian các đấu trường cho đăng ký mới để bước vào thi đấu cùng đội.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn