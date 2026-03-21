FIFA thay đổi quan trọng, tuyển nữ Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

FIFA ngày 20/3 chính thức xác nhận bắt đầu từ kỳ giải năm 2031 sẽ tăng số đội tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup nữ) từ 32 lên 48 đội.

Đây là bước điều chỉnh quan trọng, tương tự như lộ trình mở rộng của World Cup nam, nhằm gia tăng quy mô và sức ảnh hưởng của bóng đá nữ trên toàn cầu.

Theo kế hoạch hiện tại, World Cup nữ 2023 và 2027 vẫn giữ quy mô 32 đội. Tuy nhiên, kể từ năm 2031, số lượng đội tham dự sẽ tăng thêm 16, nâng tổng số lên 48 đội.

Điều này kéo theo sự thay đổi đáng kể về suất tham dự của các khu vực, trong đó châu Á được hưởng lợi rõ rệt.

Thể thức hiện tại với 32 đội, khu vực châu Á có 6 suất trực tiếp cùng 2 suất tham dự vòng play-off liên lục địa.

Khi số đội tăng lên 48, châu Á dự kiến sẽ có từ 8 đến 10 suất chính thức. Đây là cơ hội đáng kể để các đội tuyển trong khu vực, bao gồm tuyển nữ Việt Nam, cạnh tranh vé dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thực tế, tuyển nữ Việt Nam từng làm nên lịch sử khi giành quyền tham dự World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, tại Giải bóng đá nữ châu Á 2026 (Asian Cup 2026), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã dừng bước ngay từ vòng bảng, dù được đánh giá cao trước giải.

Kết quả này cho thấy những thách thức không nhỏ trong giai đoạn chuyển giao lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội dự World Cup khi FIFA nâng số đội tham dự lên 48 kể từ năm 2031.

Đáng chú ý, Giải bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ là kỳ cuối cùng đóng vai trò vòng loại trực tiếp cho World Cup nữ.

Kể từ năm 2031, khu vực châu Á sẽ tổ chức hệ thống vòng loại riêng biệt, tương tự như cách vận hành của bóng đá nam hiện nay. Điều này hứa hẹn tạo ra sự cạnh tranh rõ ràng và công bằng hơn trong cuộc đua giành vé dự World Cup.

Về địa điểm tổ chức, World Cup nữ 2031 dự kiến diễn ra tại 4 quốc gia gồm Mỹ, Mexico, Costa Rica và Mexico.

Việc mở rộng quy mô giải đấu đồng nghĩa với việc tăng số trận, tăng cơ hội cọ xát cho các đội tuyển và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của bóng đá nữ.

Trong bối cảnh hiện tại, bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Sau khi dừng bước tại Giải bóng đá nữ châu Á 2026, HLV Mai Đức Chung cũng xác nhận sẽ rút lui khỏi cương vị dẫn dắt đội tuyển.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được cho là đang tiến hành tìm kiếm huấn luyện viên mới cho tuyển nữ, hướng tới việc xây dựng lực lượng kế cận đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn