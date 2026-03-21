Ronaldo có dự World Cup 2026?

Ronaldo vắng mặt ở đợt tập trung tháng 3 của tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân khiến Ronaldo không được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha là do chấn thương. Siêu sao này dính chấn thương ở trận Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 ở vòng 24 Saudi Pro League hôm 28-2.

Sau khi dính chấn thương, Ronaldo đã lập tức bay sang Tây Ban Nha để điều trị với hy vọng sớm hồi phục để khoác áo tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tháng 3.

Tuy nhiên Ronaldo không kịp hồi phục chấn thương như dự kiến. Do đó, HLV Roberto Martinez đã gạch tên Ronaldo khỏi danh sách tuyển Bồ Đào Nha.

Ngay lập tức, HLV Martinez cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ khi khẳng định Ronaldo sẽ dự World Cup 2026.

"Đó chỉ là chấn thương cơ nhẹ, Ronaldo có thể trở lại trong một hoặc hai tuần tới" - HLV Martinez nói. Phát biểu của HLV Martinez được xem là giống với những gì các bác sĩ của Al Nassr xác nhận trước đó.

Như vậy chấn thương này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến khả năng dự World Cup 2026 của Ronaldo. CR7 hiện đã ghi 965 bàn thắng (trong đó có 143 bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha) và đang hướng đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng.

Trong đợt FIFA Days tháng 3, tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá 2 trận giao hữu gặp Mexico ngày 28-3 và Mỹ ngày 31-3. Đây là hai trận "làm nóng" cuối cùng của tuyển Bồ Đào Nha trước World Cup 2026, nơi Ronaldo và các đồng đội nằm ở bảng K với Uzbekistan, Colombia và một đội vượt qua vòng play-off.

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: tuoitre.vn