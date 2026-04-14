HLV Popov bị phạt nặng sau phản ứng trọng tài

HLV Popov bị thẻ đỏ

Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ra án phạt đối với HLV Popov sau phản ứng trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 18 V.League 2025/26. Theo đó, thuyền trưởng của Thể Công đã bị phạt 20 triệu đồng cùng với án cấm chỉ đạo 4 trận. Việc không có thuyền trưởng chỉ đạo ở giai đoạn nước rút sẽ ảnh hưởng đáng kể đến Thể Công trong cuộc đua đến những vị trí đầu tiên của mùa giải.

Trước đó, do không hài lòng với tổ trọng tài, HLV Popov đã có những phản ứng. Cụ thể là ở phút 90, Thanh Nam bên phía Thanh Hóa có pha phạm lỗi với Wesley Nata của Thể Công sát đường biên. HLV Velizar Popov đứng ở sát khu vực diễn ra va chạm. Ông nổi nóng và hét lớn vào sân, trước khi gay gắt với tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã rút thẻ vàng với nhà cầm quân bên phía Thể Công. Ngay lập tức, ông Popov lao về phía trọng tài Viết Duẩn. Hành động này từ phía HLV của Thể Công khiến cho trọng tài Viết Duẩn rút thêm một thẻ vàng nữa, qua đó truất quyền chỉ đạo với vị HLV này.

Ông Popov là HLV nóng tính, thường xuyên có những phản ứng với trọng tài một khi các quyết định trên sân của “Vua áo đen” không đem đến sự hài lòng cho vị chiến lược gia này, ngay từ hồi còn cầm quân ở Thanh Hóa. Trong quá khứ, ông Popov cũng đã nhiều lần bị cấm chỉ đạo vì những phản ứng với trọng tài.

