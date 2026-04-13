VTV công bố bản quyền World Cup 2026

Ronaldo có kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vào mùa hè này - Ảnh: REUTERS

Thông báo của VTV phát trên fanpage của nhà đài có đoạn: "Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.

VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và Internet, trình chiếu công cộng; mang đến cho người hâm mộ cơ hội “sống trọn” từng khoảnh khắc với FIFA World Cup 2026 cùng VTV".

VTV cho biết thêm, đơn vị này sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh đó, VTV cũng cung cấp trải nghiệm đa dạng như xem trực tiếp, xem lại, video theo yêu cầu và nội dung trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, VTV là đơn vị duy nhất nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, cho phép tổ chức các hoạt động xem bóng đá tại fanzone, nhà hàng, rạp chiếu phim và các địa điểm công cộng.

Hôm 3-4, trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thông báo VTV là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam. Tuy nhiên VTV giữ kín thông tin cho đến trước khi công bố chính thức tối nay 13-4.

Hợp đồng chi tiết bao gồm giá trị bản quyền truyền hình không được VTV công bố. Giới quan sát nhận định VTV đã phải trả số tiền lớn để sở hữu bản quyền World Cup 2026.

Năm 2022, số tiền mua bản quyền của VTV được dự đoán vào khoảng 15 triệu USD. Tại World Cup 2026, con số này chỉ có cao hơn chứ không thể giảm xuống.

World Cup 2026 khai mạc ngày 11-6 tại Bắc Mỹ với sự tham dự của 48 đội. Do đó số trận đấu của World Cup 2026 lên đến con số kỷ lục là 104. Với số lượng trận đấu như vậy, giá trị bản quyền của World Cup 2026 sẽ tăng lên.

Ngày 1-4 vừa qua, World Cup 2026 đã kết thúc chiến dịch vòng loại. Đội bóng thứ 48 giành vé là đội tuyển Iraq. Trước đó, 47 đội đoạt vé đến Bắc Mỹ là Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan, Algeria, Bờ Biển Ngà, Cabo Verde, Congo, Ai Cập, Ghana, Morocco, Nam Phi, Senegal, Tunisia, Canada, Mỹ, Mexico (đồng chủ nhà), Curaçao, Haiti, Panama, Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Áo, Bỉ, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Czech, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand.

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ