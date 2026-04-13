HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ loạt học trò

Ở vòng 18 V-League, Công an Hà Nội bất ngờ để đội bóng cuối bảng PVF CAND cầm hòa 1-1 trên sân khách dù có được thắng mở tỷ số ở phút thứ 13.

Tỷ số này vẫn giúp đội bóng ngành Công an dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm. Trong khi đó, Câu lạc bộ PVF CAND tạm leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 13 điểm hơn đội xếp cuối là SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm.

Bàn thắng vào lưới PVF CAND giúp Đình Bắc có 3 pha lập công trong 2 trận gần nhất, một phong độ khá ấn tượng của tiền đạo này sau hơn một năm không ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Cũng ở vòng đấu thứ 18 của V-League 2025/26, Ninh Bình FC có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Becamex TP.HCM trong một trận đấu đầy cảm xúc.

Tiền đạo trẻ Lê Văn Thuận có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn quyết định, giúp Ninh Bình có trọn 3 điểm ở giải V-League qua đó có được 34 điểm trên bảng xếp hạng và tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Sau thất bại ở vòng trước, Hà Nội bước vào vòng 18 V-League 2025/26 với mục tiêu lấy lại phong độ, khi Hà Tĩnh FC không phải là đối thủ khó chịu đối với đội bóng Thủ đô.

Với đội hình nhỉnh hơn về mọi mặt, Hà Nội FC dễ dàng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số cách biệt 3-0 trên sân nhà Hàng Đẫy với các pha lập công của Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Hai Long.

Việc Văn Thuận và Đình Bắc, hai ngôi sao của U23 Việt Nam liên tục ghi bàn là tin rất vui đối với HLV Kim Sang-sik. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở giải V-League, bộ đôi tài năng trẻ này hoàn toàn có cơ hội được triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026 vào cuối năm nay.

Ngoài ra, Hoàng Hên cũng nổ súng ít ngày sau khi lên tuyển Việt Nam cũng là tin hết sức vui mừng với HLV Kim Sang-sik và nếu tiếp tục có được phong độ như hiện tại, tiền vệ nhập tịch gốc Brazil sáng cửa được tham dự AFF Cup 2026 vào mùa hè tới.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn