Trợ lý HLV Kim Sang-sik bất ngờ chia tay đội tuyển Việt Nam

Trợ lý người Hàn Quốc Lee Jung-soo gia nhập Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam từ tháng 3/2025, đồng hành cùng HLV Kim Sang-sik nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 33, Giải vô địch U23 châu Á 2026 và Vòng loại AFC Asian Cup 2027.

Trước khi sang Việt Nam làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik, ông Lee Jung-soo được biết đến là cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, có nền tảng chuyên môn vững chắc từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Sau khi giải nghệ, Lee Jung-soo chuyển sang công tác huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều môi trường làm việc khác nhau, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại CLB TPHCM, CLB Suwon và Đại học Dongguk.

VFF ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của trợ lý Lee Jung-soo trong thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn và chúc chiến lược gia người Hàn Quốc thành công với các kế hoạch sắp tới.

Đây được xem là sự thay đổi nhân sự đáng chú ý trong thành phần Ban huấn luyện của HLV trưởng Kim Sang-sik trong giai đoạn đội tuyển Việt Nam sắp bước vào chinh phục hai giải đấu quan trọng là AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại hai giải AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt vòng chung kết Asian Cup 2027. Chính vì thế, khâu chuẩn bị lực lượng của đoàn quân áo đỏ là rất quan trọng.

