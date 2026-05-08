HLV Huỳnh Đức và câu chuyện V.League chưa kết thúc nhưng đã bắt đầu

HLV Lê Huỳnh Đức (phải) chia tay CA TP.HCM trước 5 vòng đấu

V.League 2025/26 vẫn còn 5 vòng đấu nữa mới khép lại. Bức tranh toàn cảnh của giải đấu chưa thật sự ngã ngũ, nhưng sự phân hóa đã phần nào hiện rõ. Ở nhóm đầu, CAHN đang băng băng về đích như một chiến mã đầy sức mạnh. Trong khi đó, ở cuối bảng, SHB.ĐN và PVF-CAND vẫn sống trong áp lực khi nguy cơ xuống hạng Nhất mùa tới đang ở rất gần.

Giữa cuộc đua ở đỉnh và đáy bảng xếp hạng, nhiều người có thể quên mất nhóm đội bóng đang nằm ở khu vực trung bình. Thế nhưng, chính nhóm này lại xuất hiện hàng loạt biến động đáng chú ý trong những ngày qua, đặc biệt trên băng ghế huấn luyện. HLV Huỳnh Đức rời CA TP.HCM. Công Mạnh chia tay Hà Tĩnh sau chuỗi thành tích nghèo nàn. Trong khi đó, Chu Đình Nghiêm cập bến Ninh Bình cùng tham vọng bá chủ V.League của bầu Thụy.

HLV Công Mạnh cũng rời Hà Tĩnh dù V.League vẫn còn nhiều vòng đấu

Ở V.League, việc thay HLV giữa mùa thường mang mục đích cứu vãn tình hình khi đội bóng sa sút. Tuy nhiên, những biến động hiện tại cho thấy một xu hướng khác. Không chỉ để giải quyết bài toán trước mắt ở V.League 2025/26, nhiều đội bóng dường như đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cách làm mới “bộ não” trên cabin huấn luyện.

Dĩ nhiên, khi mùa giải còn 5 vòng đấu, vẫn quá sớm để kết luận thành công hay thất bại của những quyết định thay tướng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là CA TP.HCM, Hà Tĩnh hay Hải Phòng vẫn có tiếng nói quan trọng trong cuộc đua thứ hạng, đặc biệt ở cuộc chiến trụ hạng.

Ở V.League, có những câu chuyện đã được dự báo từ trước nên khó có thể gọi là bất ngờ. Tất cả đều là một phần của cuộc chơi, nơi không tồn tại sự ủy mị hay ân huệ dành cho bất kỳ ai. Như cách người ta vẫn nói, khi một triều đại khép lại cũng là lúc một triều đại khác mở ra.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn