HLV thứ 13 mất việc ở V.League 2025/26

Công Mạnh là nhà cầm quân thứ 13 rời ghế nóng ở V.League 2025/26

V.League 2025/26 đang chứng kiến sức nóng lớn không chỉ trên sân mà còn trên băng ghế huấn luyện. Sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam cho thấy sự khắc nghiệt như thường lệ khi được xem là “cối xay” HLV. Sau vòng 21, HLV Nguyễn Công Mạnh là cái tên thứ 13 phải rời ghế nóng.

Trước đó, V.League đã chứng kiến sự rời đi của các HLV gồm: Teguramori Makoto (Hà Nội), HLV Phan Như Thuật (SLNA), HLV Nguyễn Anh Đức, HLV Đặng Trần Chỉnh (Becamex TP.HCM), HLV Vũ Hồng Việt, HLV Nguyễn Trung Kiên, HLV Mauro (Nam Định) và HLV Choi Won Kwon (Thanh Hóa), HLV Thạch Bảo Khanh, HLV Nguyễn Thành Công (PVF-CAND), HLV Gerard Albadalejo, HLV Vũ Tiến Thành (Ninh Bình). Theo thống kê, Nam Định dẫn đầu với 3 lần thay đổi HLV trưởng. PVF-CAND, Ninh Bình và Becamex TP.HCM cũng có 2 lần đổi “thuyền trưởng” kể từ đầu mùa.

Dù Đà Nẵng thi đấu gây thất vọng, liên tục đứng cuối bảng nhưng HLV Lê Đức Tuấn vẫn nhận được niềm tin lớn từ phía lãnh đạo

Lúc này, CAHN, Thể Công Viettel, CA TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng là những đội bóng giữ được sự ổn định trên ghế nóng. Trong số này, trường hợp của Đà Nẵng được xem là đặc biệt nhất. Đội bóng sông Hàn thi đấu sa sút, gây thất vọng khi liên tục nằm cuối bảng. Tuy nhiên, đến lúc này, Đà Nẵng vẫn đang đặt niềm tin vào HLV Lê Đức Tuấn. Trong thời gian qua, có nhiều thông tin đội bóng sông Hàn sẽ sa thải nhà cầm quân trẻ tuổi này. Dù vậy, ông Tuấn vẫn đang tại vị, tiếp tục cuộc chiến sống còn cùng đội bóng.

Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn mới chỉ có 13 điểm, đang đứng bét bảng sau 21 vòng đấu. Cơ hội để đội bóng sông Hàn giành suất trụ hạng trực tiếp gần như là rất khó khăn. Mục tiêu thiết thực nhất của Đà Nẵng là cạnh tranh suất tham dự trận play-off với PVF-CAND, đối thủ đang hơn họ 1 điểm, xếp ở vị trí thứ 13.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn