HLV Huỳnh Đức nói về chấn thương của Quế Ngọc Hải

HLV Lê Huỳnh Đức nói về tình hình của Quế Ngọc Hải: "Hải chấn thương không tập với đội, và chưa thấy quay lại tập trung". Song, ông Đức cũng không nêu rõ vấn đề của trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam.

Trong ngày hôm nay (9-3), đón tiếp CLB SLNA, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức chủ động tấn công và có bàn từ giữa hiệp 1. Họ tạo cách biệt 3 bàn sau đó cùng lợi thế quân số.

Dù vậy, sự mất tập trung những phút cuối khiến CLB Bình Dương có những giây phút thót tim khi bị rút ngắn cách biệt 2-3.

HLV Huỳnh Đức cho rằng Bình Dương còn nhiều việc phải làm khi nhận bàn thua vì sự mất tập trung (Ảnh: Quốc An)

Về trận thắng của Bình Dương, HLV Huỳnh Đức nhận xét: "Hiệp 2, đội chơi tốt hơn và kiểm soát khu vực giữa sân. Nhưng chưa hài lòng về 2 hành lang cánh, trục giữa thì yên tâm với việc hai cánh thay đổi liên tục".

Bên cạnh đó, HLV trưởng đội bóng đất Thủ cũng chỉ ra điểm yếu của các học trò và nhận định còn nhiều chuyện phải làm trong cuộc đua năm nay. "Cầu thủ thay người chưa đáp ứng. Họ thi đấu chủ quan, thấy đối thủ dễ ăn liền lao lên tấn công nhưng bị gỡ lại thì hoang mang. Các cầu thủ cần phải chơi kiểm soát, giữ nhịp" - Ông Đức nói thêm.

Dẫn 3 bàn và lợi thế quân số, Bình Dương vẫn để SLNA rút ngắn cách biệt 2-3 cuối trận (Ảnh: Quốc An)

Về việc bị đối thủ gỡ liền hai bàn cuối hiệp đấu, ông cho rằng đó là lỗi tình huống phạt cố định và các cầu thủ thì không tập trung. Bởi lẽ, CLB Bình Dương có nhiều cầu thủ cao to và tập nhiều tình huống bóng bổng nhưng họ vẫn chưa quen, cần cải thiện nhiều hơn.

Trong khi đó, SLNA ra sân với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, độ tuổi trung bình chỉ 22,8. HLV SLNA tỏ ra hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ trong ngày hôm nay nhưng tỉ số thì chưa hài lòng.

"Trận này thì đội bắt nhịp đấu pháp tốt. Thua 1 bàn cũng có tấn công nhiều hơn. Sau khi thẻ đỏ bị thiếu người, đội nhận bàn thua nữa và trở nên bị động. Dù vậy, các cầu thủ trẻ đã thi đấu rất là tự tin, quyết tâm cao" - HLV Phan Như Thuật cho biết.

