Hình hài cầu vượt sông dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài hơn 49 km qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An (44,4 km) và Hà Tĩnh (4,84 km), được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư 11.157 tỉ đồng.

Trên dự án thành phần này có 31 cầu đường bộ, trong đó cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là cầu vượt sông dài nhất. Cầu có chiều dài hơn 4,1 km, với 90 nhịp, 4 làn xe.và mặt cầu rộng 17m.Tổng giá trị dự toán hơn 1.200 tỉ đồng.

Cầu Hưng Đức được khởi công vào năm 2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024, do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Đại Hiệp, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thái Yên, Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 thi công.

Đến thời điểm này, cầu vượt sông dài nhất trong dự án cao tốc Bắc - Nam đã dần hiện hữu hình hài, nhiều nhịp đã được nối liền, công tác thi công đang được các đơn vị gấp rút thực hiện.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng Trương Đức Liên cho biết, tiến độ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dự kiến sẽ cán đích vào khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 nám 2024. Hợp phần này có 7 nhà thầu tham gia thi công.

Ông Trương Đức Liên cũng thừa nhận, dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có chậm tiến độ, về giải phóng mặt bằng. Hiện tuyến chính đã cơ bản xong, còn một vài điểm vướng cục bộ như đoạn qua địa bàn huyện Hưng Nguyên.

"Nhà thầu đang tích cực thi công "ba ca bốn kíp" để đẩy nhanh.tiến độ" ông Trương Đức Liên thông tin.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, cầu Hưng Đức không chỉ mang ý nghĩa lớn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam mà còn là cây cầu vượt sông dài, đẹp...

Video cầu Hưng Đức, cầu vượt sông dài nhất trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn