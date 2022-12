Hiệu trưởng bật khóc khi nói về việc học sinh bị đánh tại trường

Liên quan đến sự việc em H.A.K., học sinh lớp 4 tuổi, trường Mầm non Cương Gián (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị đánh thâm tím ở vùng mặt, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường tỏ ra rất buồn trước sự cố trên.

"Nhà trường hoàn toàn nhận lỗi khi để xảy ra sự việc. Nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật đối với 2 cô giáo phụ trách lớp của cháu K. Còn tôi cũng đã viết kiểm điểm gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo và chờ hình thức kỷ luật", bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng trường Mầm non Cương Gián nói.

Trường Mầm non Cương Gián nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Xuân Sinh).

Cũng theo nữ hiệu trường này, khi xảy ra sự việc, phía nhà trường, giáo viên phụ trách lớp học đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé và gia đình.

"Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định, tuy nhiên cháu vẫn chưa đến trường. Đây là lần đầu xảy ra sự việc đáng tiếc như thế này, mấy ngày qua chúng tôi rất áp lực và buồn. Đây cũng là bài học cho nhà trường và các giáo viên", bà Huyền nói rồi bật khóc.

Trước đó, trưa 19/12, con gái (9 tuổi) của cô Đ. (một trong 2 giáo viên phụ trách lớp cháu K.) đang học một trường tiểu học trên địa bàn, sau khi tan học đã đến trường nơi mẹ làm để chơi.

Sau khi cho các cháu ăn xong bữa trưa, 2 cô giáo phụ trách lớp là cô Đ. và cô L. nhờ con gái của cô Đ. "quản" lớp để làm vệ sinh, dọn dẹp ở khu vực hành lang, cách lớp học không xa. Tuy nhiên, do cháu K. không ngủ nên sau đó đã xảy ra sự việc nêu trên.

"Khi cháu K. bị đánh, 2 cô giáo vẫn không phát hiện ra sự việc. Sau khi cháu K. ngủ dậy thì thấy thâm tím ở vùng mặt. Lúc đầu cứ nghĩ cháu bị dị ứng, sau khi xem camera thì mới biết cháu K. bị con của cô Đ. đánh", nữ hiệu trưởng cho biết thêm.

Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, phía công an và các cơ quan liên quan đã vào cuộc xác minh sự việc.

Được biết, bố mẹ cháu K. đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Hiện cháu ở với gia đình người bác họ.

Phía Công an huyện Nghi Xuân cũng cho biết thêm, do đây là chuyện trẻ em với nhau nên không thể xử lý được. Tuy nhiên, phía công an cũng đã giao trách nhiệm xử lý vụ việc cho gia đình và nhà trường, đồng thời kiến nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo có hình thức xử lý đối với cô giáo đưa con đến lớp học.

Hiện vụ việc đang được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân làm rõ và xử lý những cá nhân có liên quan.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân trí