Hiệu phó trường tiểu học giải thích về lý do không tái ký hợp đồng với 10 quản sinh

Bà Phan Thị Tịnh Giang (SN 1968, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa có đơn kêu cứu gửi đến ngành giáo dục cùng một số cơ quan chức năng của thành phố, phản ánh việc bị chấm dứt hợp đồng thời vụ tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Thanh Khê).

Bà Giang là quản sinh (người phục vụ bữa ăn và giờ ngủ bán trú cho học sinh) của Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh trong nhiều năm học trước.

Theo bà Giang, bà là một trong những quản sinh đầu tiên của trường, gắn bó liên tục từ khi trường mới thành lập đến nay, đã hơn 25 năm.

Trong suốt quá trình công tác, bà khẳng định chưa từng bị kỷ luật hay phê bình. Dù công việc vất vả, thu nhập chỉ dao động 2 - 2,3 triệu đồng/tháng, bà vẫn gắn bó vì tình thương học trò và coi đây là nguồn thu nhập chính để nuôi sống bản thân.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh tuyển 10 quản sinh mới thay thế người cũ trong năm học 2025-2026

Theo bà Giang, bước vào năm học 2025-2026, bà cùng một số quản sinh khác chuẩn bị hồ sơ để nộp lại cho nhà trường nhằm được tái ký hợp đồng. Tuy nhiên, khi đến nộp cho bà Phan Thị Tâm – Phó Hiệu trưởng nhà trường, một số quản sinh, trong đó có bà Giang, đã bị từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Việc này khiến bà bất ngờ và bức xúc, bởi bà khẳng định bản thân không vi phạm quy định nào nhưng lại không được tái ký hợp đồng, dẫn đến khó khăn trong cuộc sống.

Ngày 10-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Phan Thị Tâm cho biết Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh hiện có 20 lớp học và theo thông lệ sẽ bố trí 20 quản sinh phục vụ bán trú.

Năm học này, nhà trường không tái ký hợp đồng với 10 quản sinh từng làm việc trước đó, đồng thời tuyển mới 10 lao động khác để thay thế. Việc tuyển dụng, theo bà Tâm, đã được công khai trên website nhà trường và các trang thông tin việc làm.

Bà Tâm khẳng định, đây không phải là cho nghỉ việc. "Hợp đồng thời vụ kết thúc thì nhà trường không ký tiếp, chứ không phải sa thải" - bà khẳng định.

Theo bà Tâm, qua 4 năm công tác tại trường, bà nhận thấy 10 quản sinh cũ chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ bán trú, trong khi tiêu chuẩn đặt ra là phải có "tinh thần trách nhiệm, cái tâm, cái tình với học sinh".

Về việc không thông báo trực tiếp cho các quản sinh cũ, bà Tâm cho rằng đó không phải trách nhiệm của trường. "Nhà trường chỉ đăng thông tin trên website. Khi hợp đồng hết hạn thì nghỉ thôi" - bà Tâm nói.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động