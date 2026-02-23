Vợ Công Phượng khác lạ





Vợ chồng Công Phượng dự lễ mừng thọ bố mẹ ở quê nhà Nghệ An.

Dịp Tết Nguyên đán, hình ảnh vợ chồng cầu thủ Công Phượng - Viên Minh cùng con trai nhỏ Mito về Nghệ An mừng thọ bố mẹ nhận nhiều sự chú ý.

Gia đình tiền đạo quê Đô Lương cùng quây quần bên họ hàng, con cháu nội ngoại trong lễ mừng thọ. Công Phượng và bà xã đều ăn diện giản dị. Con trai Mito cũng lớn hơn, tạo dáng nhí nhố khi chụp ảnh kỷ niệm cùng đại gia đình.

Đặc biệt, nhiều người nhận xét Viên Minh xuất hiện với gương mặt có phần tròn trịa, có chút thay đổi so với hình ảnh mảnh mai trước đây. Dù vậy, cô vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng, thiện cảm.

Viên Minh là nàng WAG kín tiếng nhất nhì trong hội vợ cầu thủ tuyển Việt Nam. Cô hiếm khi đăng ảnh công khai lên mạng xã hội. Phần lớn hình ảnh của cô được chia sẻ bởi người nhà hoặc bạn bè thân thiết.

Là rich kid, sinh ra trong gia đình giàu có, song mỗi lần về quê chồng, Viên Minh thường chọn lối ăn mặc đơn giản, không chưng diện. Cô thể hiện sự gần gũi, thân thiết với nhà chồng.

Viên Minh kín tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Công Phượng/Facebook.

Viên Minh nổi tiếng là nàng WAG có gia thế "khủng", từng du học tại Bỉ và quen biết Công Phượng trong thời gian anh du đấu tại đây. Trước khi hẹn hò, cô là fan của Công Phượng và tham gia nhiều hoạt động ủng hộ thần tượng.

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT, Viên Minh về làm việc cho công ty gia đình.

Chuyện tình của cặp đôi được giữ kín cho đến ngày kết hôn vào tháng 11/2020. Sau khi cưới, Viên Minh vẫn luôn giữ kín đời tư, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những bức hình chụp chung cùng bạn bè thân thiết. Năm 2021, cặp đôi đón con trai đầu lòng.

Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, nàng WAG cũng gây chú ý khi về quê chồng ở Nghệ An. Cô nhận nhiều lời khen với phong thái giản dị khi xuất hiện cùng họ hàng nhà nội.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn