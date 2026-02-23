Xử lý nghiêm xe khách chở vượt số người quy định

Theo đó, nhận được tin báo phản ánh của quần chúng nhân dân về việc xe khách chở quá số người quy định, lưu thông trên đường, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 – Khu vực 2 đã khẩn trương xác minh thông tin, bố trí lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh.

Kiểm tra, xử lý xe khách chở quá số người quy định - Ảnh CACC.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/02 tại Km 1524+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Mar, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 47B-016.xx do lái xe N.T.A (sinh năm 1984, trú tại Cư M'gar) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên tuyến Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi chở quá số người quy định.

Qua kiểm tra, xe chở 61 người trong khi chỉ được phép chở 45 người.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP, tổng mức xử phạt là 120.000.000 đồng. Trong đó, lái xe bị phạt 24.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm Giấy phép lái xe; chủ phương tiện (Hợp tác xã) bị xử phạt 96.000.000 đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trân trọng cảm ơn quần chúng nhân dân đã tích cực cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đây là cơ sở quan trọng giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn cho mọi người dân.

Tác giả: Văn Hà

Nguồn tin: congly.vn