Đâm chết bạn nhậu vì nói chuyện không tôn trọng nhau

Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam về hành vi "giết người" - Ảnh: MINH PHƯỚC

Chiều 23-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (Nam "bò", 39 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 20h tối 17-2, Nguyễn Hoàng Nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên đường Lộ Liên Hương, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để uống bia cùng với nhóm bạn của P.T.T. (33 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Trong lúc ngồi nhậu chung, giữa Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau vì T. có lời nói không tôn trọng bạn nhậu. Tức giận, Nam lấy cây dao bấm trong người định đánh nhau với T. thì được mọi người can ngăn.

Lúc này, T. cầm ly thủy tinh trên bàn ném về phía Nam nhưng không trúng. Thấy T. hung hăng, Nam cầm dao xông vào đâm trúng người T. gây thương tích nặng.

T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nhưng đến trưa hôm sau (18-2) T. đã tử vong. Sau đó Nam đến Công an phường Rạch Giá đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Phước - Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ