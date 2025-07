Hiện trường cư xá cháy khiến 8 người ch.ế.t

Gần 22h ngày 7/7, đám cháy phát ra từ căn hộ rộng khoảng 50 m2 ở lô A tại cư xá Độc Lập, nằm ở phường Phú Thọ Hoà (quận Tân Phú cũ). Lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người mắc kẹt.

Cư xá xảy ra cháy gồm hai lô A và B, cao 5 tầng, xây dựng cách đây hàng chục năm. Lô có sự cố hơn 110 căn, mỗi căn rộng 45-60 m2, nằm phía mặt hẻm 80 rộng khoảng 6 m đường Đô Đốc Long, cách đường lớn Độc Lập gần 100 m. Xung quanh là nhiều nhà cấp 4, liên kế, quán ăn.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 8 người trong gia đình tử vong gồm hai vợ chồng 38-40 tuổi và hai trẻ 7-11 tuổi. Gia đình còn lại có 4 người lớn chưa xác định danh tính.

Bên ngoài căn nhà cháy, khung cửa bị biến dạng ám khói đen. Mái tôn, thanh sắt đổ sụp, phía dưới lối ra vào có một ôtô và nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Nhiều xe máy chỉ còn khung sắt được đưa ra ngoài. Một ôtô dựng trong nhà cũng trơ khung, vỡ kính chắn gió, cửa sổ. Dưới nền đất phủ đầy mụi than sót lại các đồ dụng nội thất bị cháy rụi.

Khói đen từ căn hộ cháy bốc lên bốn tầng phía trên, ám vào các bức tường, lan can.

Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lính cứu hoả kéo vòi rồng dập lửa chống cháy lan tầng trệt. Cùng lúc, nhiều tốp khác tiến lên các tầng đập lửa căn hộ để thoát khói, tiếp cận nhà cháy từ trên cao.

Cảnh sát cũng kéo ống bơm nước dài gần 20 m từ tủ chữa cháy tại lầu một để dập lửa.

Nhiều hộ dân cũng di tản đồ đạc ra bên ngoài. Nhiều chăn, gối, nệm, vật dụng dễ cháy được đặt la liệt ở lối đi trong cư xá.

Hiện trường cháy được cảnh sát, dân phòng bảo vệ để điều tra. Toà nhà cháy nằm trong hẻm rộng khoảng 6 m, cách đường lớn chừng 100 m.

Khoảnh khắc đám cháy bao trùm nhiều căn nhà ở cư xá. Video: Tuấn Việt - Minh Hoàng

Vị trí cư xá xả ra hoả hoạn. Ảnh: Hoàng Khánh

