Hiện trạng khu đất dự kiến xây Trung tâm hành chính Nghệ An hơn 5.600 tỉ

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án sẽ triển khai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, quy mô khoảng 45ha; một mặt giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò, các mặt còn lại gần khu dân cư - Ảnh: DOÃN HÒA
Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư khoảng 5.680 tỉ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư PPP khoảng 5.445 tỉ, vốn nhà nước 235 tỉ. Tổng diện tích sàn gần 195.000m², gồm các khối làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và hạ tầng phụ trợ - Ảnh: DOÃN HÒA
Theo phương án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có khối trụ sở Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cao khoảng 12 tầng; các sở, ngành bố trí tại 6-8 tòa nhà cao 4-10 tầng, có tầng hầm. Vị trí xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An cách biển Cửa Lò khoảng 5km. Trong ảnh là đại lộ Vinh - Cửa Lò - Ảnh: DOÃN HÒA
Công trình là nơi làm việc tập trung của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, phục vụ hơn 2.100 cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh: DOÃN HÒA
Ở xã Đông Lộc, phần lớn diện tích dự kiến thu hồi trên địa bàn là đất nông nghiệp (thuộc xã Nghi Thạch cũ), nên thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao của người dân - Ảnh: DOÃN HÒA
Phường Vinh Lộc là địa bàn chịu ảnh hưởng lớn nhất, với khoảng 37,4ha trong tổng diện tích dự án. Trong đó hơn 30ha là đất nông nghiệp, liên quan khoảng 196 hộ dân thuộc hai xã cũ (Nghi Phong và Nghi Xuân) - Ảnh: DOÃN HÒA
Khoảng 200 ngôi mộ với gần 1,3ha tại phường Vinh Lộc thuộc diện phải di dời - Ảnh: DOÃN HÒA
Hiện trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều sở, ngành Nghệ An đặt trên các tuyến phố trung tâm TP Vinh (cũ) như Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong… Trong ảnh là trụ sở UBND tỉnh Nghệ An hiện tại - Ảnh: DOÃN HÒA
Tác giả: Doãn Hoà
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ