Hiện trạng khu đất dự kiến xây Trung tâm hành chính Nghệ An hơn 5.600 tỉ

Theo phương án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An có khối trụ sở Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cao khoảng 12 tầng; các sở, ngành bố trí tại 6-8 tòa nhà cao 4-10 tầng, có tầng hầm. Vị trí xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An cách biển Cửa Lò khoảng 5km. Trong ảnh là đại lộ Vinh - Cửa Lò - Ảnh: DOÃN HÒA