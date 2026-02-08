Trường Giang khuyên Đình Bắc 'lo bóng đá, bớt đi mấy cái này lại'

Trường Giang khuyên Đình Bắc lo bóng đá đi, "bớt đi mấy cái này lại" khi gặp ở sự kiện giải trí - Ảnh: FBNV/BTC

Clip nói trên được đăng tải lên mạng vào tối 7-2 và nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận trên các nền tảng. Nghệ sĩ Trường Giang và cầu thủ Đình Bắc hội ngộ tại một lễ trao giải cuối năm, nơi Đình Bắc được vinh danh là một trong những nhân vật truyền cảm hứng trong năm.

Trường Giang khuyên Đình Bắc, nhiều người đồng tình

Khi cả hai ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu sự kiện, Trường Giang khuyên Đình Bắc tập trung "lo bóng đá đi, bớt đi mấy cái này lại". Đình Bắc trả lời anh đi là vì đội yêu cầu, đây là hình ảnh của đội. Sau đó, clip cắt qua đoạn trò chuyện khác, Trường Giang lại khuyên Đình Bắc "ghê lắm, cám dỗ".

Khi clip và hình ảnh này lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khán giả bàn luận sôi nổi. Phần đông ý kiến đồng tình với lời khuyên của nghệ sĩ Trường Giang, cho rằng anh có kinh nghiệm lâu năm trong showbiz nên biết nhiều mặt trái và sự cám dỗ. Hơn nữa, nghề nghiệp chính và đam mê của Đình Bắc là nghề cầu thủ nên lời khuyên tập trung chuyên môn là rất hữu ích.

Một khán giả yêu mến Đình Bắc viết trên Threads: "Qua cuộc trò chuyện với chú Trường Giang, mình tin Bắc là người đủ tỉnh táo để biết điều gì quan trọng nhất ở từng giai đoạn. Bóng đá với Bắc không chỉ là công việc mà là cả hành trình đã ngã lên ngã xuống rất nhiều lần, vậy mà Bắc vẫn chọn ở lại với trái bóng tròn".

Đình Bắc và Đức Phúc cùng nhận giải nhân vật truyền cảm hứng tại sự kiện - Ảnh: BTC



Lời khuyên của Trường Giang có đi quá giới hạn?

Ở phía ngược lại, cũng có một số khán giả đặt câu hỏi lời khuyên của Trường Giang có đi quá giới hạn, vì việc đi sự kiện của Đình Bắc cũng mang lại những lợi ích nhất định cho anh và đội bóng. Các cầu thủ nổi tiếng cũng thường phải có hoạt động xây dựng thương hiệu cá nhân.

Một khán giả bình luận khá cân bằng giữa hai luồng ý kiến: "Một bên là lời khuyên của người đi trước, một bên là trách nhiệm với đội bóng. Cả hai đều không sai, quan trọng là cân bằng được thôi".

Nhiều khán giả bày tỏ niềm tin Đình Bắc không bị "cám dỗ bởi ánh hào quang của showbiz", bởi lúc nào được phỏng vấn anh cũng đều nhắc đến bóng đá. Anh cũng đã vượt qua nhiều thử thách trong quá khứ để vươn lên trong bóng đá.

Trước sự kiện này, Đình Bắc đã xuất hiện ở một số sự kiện có tính chất truyền thông và anh luôn là tâm điểm của khán giả. Một bức ảnh chụp anh giữa "vòng vây" của các vệ sĩ và giới truyền thông trở nên "viral", được khen vì "hào quang nhân vật chính" nhưng cũng gây tranh luận về việc cầu thủ có nên tham gia nhiều sự kiện giải trí, quảng bá.

