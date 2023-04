Hết tiền, cựu sao phim người lớn bất ngờ tái xuất sau 5 năm giải nghệ lấy chồng?

Ngày 11/4, tờ Sohu của Trung Quốc đưa tin cựu nữ diễn viên phim 18+ Nhật Bản Aoi Sora (tên khác: Sola Aoi) tái xuất sau 5 năm giải nghệ, lấy chồng DJ gây xôn xao mạng xã hội.

Nguyên nhân xuất phát từ bức ảnh mà bà mẹ hai con đăng tải trên trang Instagram khi tham gia một chương trình truyền hình của đài Yomiuri TV ở Osaka, Nhật Bản. Đăng kèm bức ảnh, Sola Aoi cho biết dù đã bước sang tuổi 42 nhưng cô sẽ "chiến" hết sức mình.

Hình ảnh mới nhất của Sola Aoi.

Trong ảnh, người đẹp 8X mặc áo thun, quần short ngắn trông rất năng động, cá tính và trẻ trung. Tờ Sohu khẳng định, đây là lần đầu tiên Sola Aoi tái xuất tham gia một chương trình truyền hình sau 5 năm ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Bước sang tuổi 42, cựu nữ diễn viên được khen trông vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và cuốn hút với làn da trắng, đường nét gương mặt thanh tú.

Theo Sohu, lý do Sola Aoi quay lại hoạt động nghệ thuật có thể do điều kiện kinh tế gia đình không đảm bảo. Được biết, chồng cô - DJ Non làm việc ở các hộp đêm, quán bar với mức thu nhập không cao. Hơn thế nữa, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020-2021, công việc của ông xã cô bị ảnh hưởng khá nhiều. Sohu cho rằng, Sola Aoi quay lại làng giải trí để kiếm tiền ở tuổi 42 do đã thực sự bất lực vì tài chính cạn kiệt.

Tờ Sohu cho rằng do thu nhập của ông xã làm DJ bấp bênh nên cựu diễn viên buộc lòng tái xuất.

Tiết lộ của tờ Sohu khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi phía Sola Aoi vẫn chưa lên tiếng tuyên bố tái xuất showbiz. Đây chỉ là hình ảnh cô tham gia cho một chương trình truyền hình mà thôi. Bên cạnh đó, những tờ báo nổi tiếng thường xuyên đưa tin về cuộc sống của nữ diễn viên sinh năm 1981 cũng không có động thái nào cho thấy cô tái xuất làng giải trí.

Đây cũng không phải lần đầu người đẹp 42 tuổi tái xuất tham gia một chương trình truyền hình. Cuối năm 2022, bà mẹ hai con xuất hiện trong MV ca nhạc của ca sĩ người Malaysia. Nhan sắc trẻ trung của cựu diễn viên khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Chính vì thế, lý do Sola Aoi tái xuất làng giải trí để kiếm tiền gây xôn xao dư luận. Hiện, nhiều người hâm mộ vẫn chờ phía Sola Aoi lên tiếng chính thức.

Hiện, phía Sola Aoi chưa lên tiếng về vụ việc.

Sola Aoi sinh năm 1981, đóng phim từ năm 2002 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt ngây thơ, thân hình bốc lửa với số đo 90-58-83 cm. Sau khi thành danh ở lĩnh vực phim 18+ và được mệnh danh là "thánh nữ", "nữ hoàng" của hàng triệu fan nam, cô đào 8X bắt đầu lấn sân đóng phim chính thống. Năm 2011, cô tuyên bố giải nghệ khiến nhiều người tiếc nuối.

Đầu năm 2018, Sola Aoi bất ngờ tuyên bố kết hôn với DJ Non. Tháng 1/2019, cô tiết lộ đang mang thai cặp song sinh đầu lòng. Để cuộc sống con cái không bị ảnh hưởng, cựu diễn viên còn xóa toàn bộ những bộ phim năm xưa. Trên trang cá nhân, cô vẫn thường đăng tải những clip và hình ảnh cuộc sống thường nhật.

Người đẹp 42 tuổi chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên hai con trai.

Hiện tại, cựu diễn viên đình đám thuở nào có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Trên trang Instagram hơn 707.000 người theo dõi, Sola Aoi thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh cuộc sống thường nhật với người hâm mộ trong các sự kiện đặc biệt hay ngày Lễ Tết. Nữ diễn viên 42 tuổi hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên báo chí từ khi giải nghệ tới nay.

Tác giả: Mặc Hy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn