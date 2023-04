Mỹ nhân đóng phim người lớn được đề cử giải thưởng tại LHP Kim Mã giờ ra sao?

Mới đây, tờ HK01 đưa tin về cuộc sống hiện tại của diễn viên Trương Duệ Linh (Farini Cheung) khiến nhiều người bất ngờ. Trương Duệ Linh vốn xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu châu Á.

Nhan sắc Trương Duệ Linh thời trẻ.

Năm 1989, người đẹp sinh năm 1972 ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á với cái tên Trương Mẫn Nghi. Khi đó cô mới 17 tuổi.

Cuộc thi năm đó có nhiều đối thủ mạnh như Ông Hồng, Vạn Ỷ Văn, Triệu Tĩnh Nghi, Ngũ Vịnh Vy,... Chung cuộc, vương miện Hoa hậu thuộc về Ông Hồng, Vạn Ỷ Văn là Á hậu 1, Á hậu 2 là Triệu Tĩnh Nghi, Ngũ Vịnh Vy giành giải phụ Hoa hậu ăn ảnh. Cái tên Trương Mẫn Nghi "chìm nghỉm" giữa dàn mỹ nhân quá đỗi nổi bật của năm.

Trương Duệ Linh thời điểm ghi danh thi Hoa hậu châu Á 1989. Khi đó cô mới 17 tuổi.

Sau khi cuộc thi kết thúc, người đẹp 7X quyết định tham gia diễn xuất và đổi nghệ danh mới thành Trương Duệ Linh. Với mục đích nổi tiếng, Trương Duệ Linh "đi đường tắt" bằng cách nhận lời đóng phim người lớn - dòng phim rất thịnh hành ở thập niên những năm 1990 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 1993, Trương Duệ Linh đóng vai chính đầu tay trong bộ phim cấp ba Xích lỏa cuồng bôn/Women on the Run. Bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp của cô đào là Vãn cửu triêu ngũ/Twenty Something (1994) đóng cặp với tài tử Trần Hào. Trong phim, Trương Duệ Linh không ngại thực hiện cảnh nóng táo bạo với Trần Hào. Nhờ góc quay tinh tế, đậm chất nghệ thuật, cảnh nóng của cặp đôi nhận được nhiều lời khen của khán giả và giới chuyên môn.

Cô và Trần Hào có nhiều cảnh nóng táo bạo trong phim điện ảnh "Vãn cửu triêu ngũ".

Nhờ vai diễn xuất sắc này, Trương Duệ Linh được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã (Đài Loan, Trung Quốc) lần thứ 31. Dù không chiến thắng nhưng việc được đề cử giải thưởng lại LHP Kim Mã danh giá giúp tên tuổi người đẹp được nhiều khán giả biết tới hơn.

Thừa thắng xông lên, Trương Duệ Linh tiếp tục tham gia nhiều bộ phim điện ảnh khác từ chính kịch cho tới hài và có cảnh nóng. Đáng tiếc, tên tuổi cô không "bật" lên hàng sao như nhiều người đẹp cùng thời khác. Chán nản, Trương Duệ Linh âm thầm rời làng giải trí sau khi hoàn thành xong bộ phim cuối cùng vào năm 2009.

Hình ảnh gợi cảm hiếm hoi của Trương Duệ Linh khi quay quảng cáo.

Theo Chinatimes, sau khi lặng lẽ rời showbiz, Trương Duệ Linh chuyển hướng sang kinh doanh, chọn cuộc sống bình dị như bao người bình thường khác. Cô cũng hạn chế không tham gia các sự kiện của làng giải trí. Thỉnh thoảng, người đẹp mới góp mặt trong một vài bữa tiệc của bạn bè thân thiết.

Trên mạng xã hội, cựu diễn viên phim người lớn thỉnh thoảng cập nhật tình trạng cuộc sống của mình với bạn bè. Dù rời xa showbiz nhiều năm nhưng Trương Duệ Linh rất tích cực trong việc hoạt động công ích từ thiện. Ngoài thời gian dành cho công việc, cô đều tham gia các chiến dịch từ thiện cho viện dưỡng lão hay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cựu diễn viên 51 tuổi ở hiện tại.

Trương Duệ Linh (người đầu tiên từ bên phải sang) trong clip hoạt động từ thiện gần đây.

Ở tuổi 51, nhan sắc Trương Duệ Linh đã in hằn dấu vết của thời gian. Nhiều khán giả không nhận ra người đẹp từng thi Hoa hậu một thời vì vóc dáng đẫy đà, tăng cân thấy rõ.

"Tôi thực sự rất biết ơn khi có thể tham gia các hoạt động từ thiện dành cho người cao tuổi. Đây cũng là dịp hiếm hoi để tôi có thể gặp lại những người đồng nghiệp đã lâu không gặp gỡ", Trương Duệ Linh nói.

Tác giả: Mặc Hy (Theo HK01)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn