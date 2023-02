HĐND tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

3 thành viên UBND tỉnh vừa được HĐND tỉnh bầu 1. Ông Phùng Thành Vinh: Sinh ngày 08 tháng 4 năm 1974 Quê quán: Xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dân tộc: Kinh Ngày vào Đảng: 04/02/2002 Trình độ văn hóa: 12/12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản lý xây dựng. Trình độ chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2. Ông Phạm Hồng Quang: Sinh ngày 12 tháng 01 năm 1975 Quê quán: Xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: Phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Dân tộc: Kinh Ngày vào Đảng: 21/01/2000 Trình độ văn hóa: 12/12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường, Thạc sỹ Kỹ thuật. Trình độ chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa: Sinh ngày 26 tháng 4 năm 1974 Quê quán: Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Nơi ở hiện nay: Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dân tộc: Kinh Ngày vào Đảng: 17/5/1996 Trình độ văn hóa: 12/12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học, Cử nhân Anh văn, Tiến sĩ Quản lý giáo dục. Trình độ chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế