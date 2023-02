Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2023

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Mở đầu phiên họp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 01 buổi, khai mạc vào 08h00 ngày 28/02/2023. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ họp được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Tại Kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 09 dự thảo Nghị quyết. Trong đó, 02 Nghị quyết về công tác nhân sự; 07 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, gồm: Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương; Nghị quyết về xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thuỷ lợi Nam Nghệ An; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2); Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường du lịch ven lòng Hồ chứa nước Bản Mồng, huyện Quỳ Châu.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng giải trình các nội dung liên quan đến Nghị quyết trình kỳ họp

Trưởng Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Cao Tiến Trung báo cáo Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh

Tiếp đó, đồng chí Cao Tiến Trung – Trưởng kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đã báo cáo Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, nội dung giám sát gồm: Đánh giá hiện trạng và các vấn đề về môi trường (bao gồm hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường; các nguồn gây ô nhiễm môi trường và tình hình xử lý ô nhiễm); đánh giá công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (bao gồm việc ban hành các văn bản quản lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quan trắc, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép môi trường, kiểm soát nguồn ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, quản lý nguồn thải, quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về môi trường); tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị các Ban HĐND tỉnh chủ động về hồ sơ tài liệu phục vụ tốt kỳ họp

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động tháng 02, nhiệm vụ tháng 03 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh. Trong tháng 02, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các Công văn số 33/HĐND-TT ngày 18/02/2023 về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề và Công văn số 35/HĐND-TT ngày 21/02/2023 về việc bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ 12 (bổ sung Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An); xây dựng chương trình, kịch bản điều hành Kỳ họp; thu thập thông tin, chuẩn bị xây dựng Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo điều hòa các chương trình giám sát, khảo sát của HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Xử lý các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Chỉ đạo việc theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; nghiên cứu để tăng cường việc tiếp công dân tại cơ quan dân cử; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh, các sở, ngành rà soát các nghị quyết cần ban hành năm 2023. Xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong năm 2023…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 12 HĐND sắp tới; đồng thời, yêu cầu Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương rà soát các nội dung nghị quyết để trình HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý thống nhất với các nội dung về kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh, tuy nhiên, đồng chí lưu ý cần phải nghiên cứu về số lượng đoàn giám sát và rà soát kỹ các nội dung giám sát để ban hành.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý thống nhất với các nội dung đã đưa ra; đồng thời, yêu cầu các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung.

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn