Hậu trường cú máy 180 độ, lướt ngang qua các khối diễu binh

Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ clip hậu trường cảnh quay lướt ngang mượt mà qua các khối diễu binh sáng 2/9.

Clip: Lê Bảo Hân/Facebook

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

