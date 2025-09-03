Hậu trường cú máy 180 độ, lướt ngang qua các khối diễu binh

Clip: Lê Bảo Hân/Facebook
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn
Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ clip hậu trường cảnh quay lướt ngang mượt mà qua các khối diễu binh sáng 2/9.
Clip: Lê Bảo Hân/Facebook
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn
Băng đảng ngang nhiên bốc dỡ ma túy giữa bãi biển đông người
Cận cảnh tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển
Triệt xóa đường dây ghi số đề hơn 45 tỉ đồng, bắt 10 người liên quan
Camera ghi lại khoảnh khắc cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô tại ngã tư
Vụ lái thử xe rồi phóng mất hút ở Nghệ An: Chiếc mô tô được tìm thấy tại Cần Thơ
Tất cả đã sẵn sàng cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình